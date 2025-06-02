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乌克兰和欧洲盟友在与俄罗斯举行的伊斯坦布尔和平谈判前进行会晤
乌克兰代表团在与德国、意大利和英国会前磋商中强调全面停火和领导人峰会
乌克兰和欧洲盟友在与俄罗斯举行的伊斯坦布尔和平谈判前进行会晤
Delegations arrived in Istanbul for a second round of direct negotiations with Russia. / AA
15 分钟前

乌克兰第一副外长谢尔盖·基斯利察（Sergiy Kyslytsya）和代表团成员奥列克桑德尔·贝夫兹（Oleksandr Bevz）在伊斯坦布尔与德国、意大利和英国的代表会面，以在与俄罗斯直接谈判前协调立场。

据乌克兰外交部发言人赫奥尔希·蒂希伊（Heorhii Tykhyi）表示，此次会面旨在就乌俄谈判议程上的各项议题协调观点。

乌克兰代表团强调了他们对和平的承诺，并指出全面停火、可能的领导人峰会以及人道主义信任建设措施的重要性。

蒂希伊在社交媒体上表示，“各方在今天乌俄代表团会谈前协调了立场。”

乌克兰代表团呼吁召开“领导人会议”和实现停火，这一呼吁正值外交努力持续进行之际，土耳其作为调解方主持了最新一轮谈判。

乌克兰愿意“为和平采取必要步骤”

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在周一的会谈前表示，乌克兰愿意“为和平采取必要步骤”。

他在立陶宛与北约领导人会晤时表示，“我们准备为和平采取必要的步骤”，并补充说，如果俄罗斯破坏伊斯坦布尔谈判且没有结果，就需要紧急实施新的制裁。

乌克兰代表团已于周一抵达伊斯坦布尔，准备与俄罗斯进行第二轮直接谈判。

据土耳其外交部消息人士透露，周一的谈判计划于格林尼治标准时间10:00开始，地点为伊斯坦布尔的奇拉安宫（Ciragan Palace）。

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