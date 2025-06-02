乌克兰第一副外长谢尔盖·基斯利察（Sergiy Kyslytsya）和代表团成员奥列克桑德尔·贝夫兹（Oleksandr Bevz）在伊斯坦布尔与德国、意大利和英国的代表会面，以在与俄罗斯直接谈判前协调立场。

据乌克兰外交部发言人赫奥尔希·蒂希伊（Heorhii Tykhyi）表示，此次会面旨在就乌俄谈判议程上的各项议题协调观点。

乌克兰代表团强调了他们对和平的承诺，并指出全面停火、可能的领导人峰会以及人道主义信任建设措施的重要性。

蒂希伊在社交媒体上表示，“各方在今天乌俄代表团会谈前协调了立场。”

乌克兰代表团呼吁召开“领导人会议”和实现停火，这一呼吁正值外交努力持续进行之际，土耳其作为调解方主持了最新一轮谈判。

乌克兰愿意“为和平采取必要步骤”

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在周一的会谈前表示，乌克兰愿意“为和平采取必要步骤”。

他在立陶宛与北约领导人会晤时表示，“我们准备为和平采取必要的步骤”，并补充说，如果俄罗斯破坏伊斯坦布尔谈判且没有结果，就需要紧急实施新的制裁。

乌克兰代表团已于周一抵达伊斯坦布尔，准备与俄罗斯进行第二轮直接谈判。

据土耳其外交部消息人士透露，周一的谈判计划于格林尼治标准时间10:00开始，地点为伊斯坦布尔的奇拉安宫（Ciragan Palace）。