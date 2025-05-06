美国总统唐纳德·特朗普的目标是将土耳其与美国的联盟提升到“应有的水平”，美国新任驻土耳其大使表示。

“我带着一个非常简单的信息来到这里，那就是特朗普总统的愿望——将土耳其和美国的联盟提升到应有的水平，”托马斯·巴拉克周一在土耳其首都安卡拉的埃森博阿机场对记者说道。

巴拉克表示，他很荣幸来到祖先的土地。他补充说，华盛顿和安卡拉一直保持着“良好的关系”，并强调这种关系需要变得“非凡”。

“总统的目标是通过人民，通过两个伟大国家的卓越领导，找到加速和平与繁荣的途径，使土耳其和美国更加伟大，同时让世界变得更好，”他补充道。

上周，美国参议院以60票赞成、36票反对的结果确认了巴拉克担任驻土耳其大使一职。

土耳其的战略重要性

巴拉克是特朗普的长期朋友和知名商人，他将在两国关系不断发展的时期担任驻安卡拉大使一职。

在上个月参议院外交关系委员会的确认听证会上，巴拉克强调了土耳其作为美国盟友的战略重要性。

现年78岁的巴拉克出生并成长于南加州，拥有南加州大学和圣地亚哥大学法学院的学位。他因与特朗普的密切关系而闻名，曾担任特朗普2017年就职委员会主席，并是其2016年竞选活动的重要顾问。

巴拉克接替了杰夫·弗莱克大使的职位，后者从2022年1月到2024年9月担任该职务。自弗莱克离任以来，该职位一直空缺。

埃尔多安与特朗普进行“非常富有成效”的会谈

周一早些时候，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安表示，与特朗普的电话会谈“非常富有成效、全面且真诚”。

“今天，我与美国总统、我的亲密朋友唐纳德·特朗普的电话会谈非常富有成效、全面且真诚，”埃尔多安在通话后在X平台上表示。

“我希望能在不久的将来与我的朋友特朗普会面，”埃尔多安表示，并希望他们的会面“为两国带来良好的成果”。

埃尔多安表示，他们重申了加强两国关系的共同意愿，特别是在国防工业和贸易领域。

两位领导人讨论了一系列话题，包括土耳其与美国的双边关系、加沙战争以及地区和全球发展。