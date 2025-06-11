美国政府重申，总统唐纳德·特朗普愿意在印度和巴基斯坦之间持续数十年的克什米尔冲突中扮演调解角色，并将此举视为其致力于解决长期国际争端的更广泛承诺的一部分。

这一声明是在两国于5月10日达成停火协议之后发表的。此前，这两个拥有核武器的邻国经历了一场短暂但危险的升级，包括跨境空袭、相互发射导弹和无人机袭击活动。

尽管敌对行动已经停止，但两国之间的根本紧张局势仍未解决。

在周二的新闻发布会上，当被问及特朗普是否可能在克什米尔问题上扮演调解角色时，美国国务院发言人塔米·布鲁斯表示：“我无法评论总统的想法或计划。”但她补充道，“我们都认识到，特朗普总统的每一步行动都是为了化解国家之间的代际分歧和战争。”她暗示，如果特朗普选择继续关注这一问题，这并不令人意外。

布鲁斯还提到，特朗普过去曾成功将对立方带到谈判桌前，并强调这些努力在他介入之前通常被认为是不可能的。她表示，“特朗普是唯一一个让某些人坐下来对话的人，而这些对话在过去被认为是不可能的。”她对当前美国政府期间克什米尔问题的解决表示了希望。

当被问及白宫是否有具体计划跟进特朗普的言论时，布鲁斯表示，可能会有更多信息从行政部门发布，但目前没有进一步的细节。

特朗普此前曾在椭圆形办公室与记者的交流中表示，他为缓解新德里和伊斯兰堡之间的最新危机而感到自豪，并称“没有其他人能阻止它”，指的是最近的暴力升级。

目前，多层次的外交接触似乎正在进行中。布鲁斯证实，由比拉瓦尔·布托·扎尔达里领导的巴基斯坦议会代表团上周在华盛顿会见了美国国务院高级官员，包括负责政治事务的副国务卿艾莉森·胡克。会议内容主要集中在双边合作和美国对停火的支持。

布鲁斯还透露，美国官员最近与印度代表团进行了讨论。副国务卿兰道会见了印度议员，重申了华盛顿对印度反恐努力的支持。

与此同时，巴基斯坦正在全球主要城市开展积极的外交活动，旨在阐述其对最近军事对峙的立场，并推动就克什米尔问题重新展开谈判。

尽管新德里尚未公开表示愿意重新参与双边谈判，但区域动态的变化以及华盛顿显然愿意充当调解人，可能会影响未来外交的走向。

印度否认华盛顿在与巴基斯坦的停火中发挥了任何作用，而巴基斯坦则公开承认并感谢特朗普在缓解两国紧张关系方面的努力。