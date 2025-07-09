并非战争、饥饿或疾病，而是孤独正在悄悄缩短全球人们的寿命。每年有数十万人因缺乏倾诉对象而失去生命。

根据世界卫生组织（WHO）的一份新报告，全球每六人中就有一人受到孤独流行病的影响。这种状况每年导致超过87.1万人死亡，相当于每小时约100人。

世卫组织警告称，世界正处于一场社会断联危机之中，这对健康、经济和社会产生了广泛的影响。孤独曾被视为一种个人情感，但如今被认为是一种全球健康危机。

世卫组织社会连接委员会联合主席、前美国公共卫生局局长维韦克·默西博士表示，“孤独是一项重要的公共健康问题，与吸烟和肥胖相当。”

在接受《卫报》采访时，他将孤独描述为“一种信号，表明生存所需的社会连接不足”，并将其与人类对食物的生物需求相提并论。

孤独的隐性代价

孤独被定义为人们想要的社会连接与实际拥有的之间的差距所引发的痛苦，其对健康的危害堪比每天吸15支香烟。

孤独会增加患心脏病、中风、2型糖尿病、抑郁症、焦虑症甚至认知能力下降的风险。社会隔离的人也更容易产生自杀念头或自残行为。

其影响远不止健康领域。

报告感到孤独的青少年更有可能成绩下降甚至辍学。

长期孤独的成年人往往难以找到或保住工作。从国家层面来看，社会断联意味着生产力损失数十亿美元、医疗成本上升以及社区信任的削弱。

世卫组织总干事谭德塞表示，“在这个连接可能性无限的时代，越来越多的人却感到孤立和孤独。”

他说，“除了对个人、家庭和社区的影响，如果不加以解决，孤独和社会隔离将继续在医疗、教育和就业方面给社会带来数十亿美元的成本。”

不仅是富裕国家的问题

与普遍认知相反，孤独并非仅限于富裕国家的老龄化人口。事实上，低收入国家报告的孤独率更高，达到24%，而高收入国家为11%。

在全球范围内，多达21%的青少年报告感到孤独，其中孤独率最高的群体是青少年。

一些最脆弱的群体——难民、移民、残疾人和少数族裔——面临额外的连接障碍，包括歧视、贫困或缺乏公共基础设施。

“即使在一个数字化连接的世界中，许多年轻人仍感到孤独。随着技术重塑我们的生活，我们必须确保它加强而不是削弱人类连接，”非洲联盟主席顾问兼委员会联合主席奇多·姆彭巴表示。

全球重新连接的呼吁

为应对这一日益严重的危机，世卫组织呼吁各国采取五部分行动计划，其中包括通过公众参与来重塑社会对人类连接的看法。

但解决方案不仅仅依赖于政府。

世卫组织呼吁在各个层面采取行动：学校、雇主、城市规划者、医疗服务提供者以及个人都应发挥作用。

从建设更多的公园和图书馆，到提供心理治疗，甚至只是花时间与邻居交谈，减少孤独的步骤往往简单却极具力量，世卫组织表示。