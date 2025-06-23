联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯呼吁立即停止敌对行动，并恢复对伊朗核计划的严肃谈判，此前美国加入了以色列对伊朗三个核设施的袭击。

古特雷斯在周日联合国安理会紧急会议上表示，“我们现在面临着陷入报复接连不断的恶性循环的风险。”

他表示，“我们必须立即采取果断行动，停止战斗并回到严肃、持续的谈判中。”

联合国秘书长警告称，中东人民“无法再承受另一轮破坏的循环”，并提醒伊朗必须完全遵守《核不扩散条约》的义务。

国际原子能机构总干事：对话窗口正在关闭

国际原子能机构（IAEA）总干事拉斐尔·格罗西警告称，这些袭击导致核安全和安保“急剧恶化”，尽管目前没有立即的辐射泄漏。

格罗西表示，纳坦兹设施遭受了“重大破坏”，包括关键电力基础设施和储存铀材料的地下大厅受损。

他警告可能存在化学污染，并表示恢复谈判的机会正在缩小。

伊朗驻联合国大使谴责美国与以色列的“共谋”

伊朗驻联合国大使阿米尔·赛义德·伊拉瓦尼谴责美国的空袭是“华盛顿政治历史上的又一污点”，并指责以色列总理本雅明·内塔尼亚胡将美国拖入“另一场毫无根据的战争”。

在安理会会议上，伊拉瓦尼表示：“国际社会通缉的战犯内塔尼亚胡再次成功劫持了美国的外交政策。”

俄罗斯和中国谴责美国和以色列的袭击

俄罗斯驻联合国大使瓦西里·涅边贾以最强烈的措辞谴责这些空袭，称其为“美国对联合国主权成员国实施的不负责任、危险和挑衅行为”。

他警告称，美国已经“打开了潘多拉的盒子”，并补充说“没有人知道这将带来什么新的灾难和痛苦。”

中国代表傅聪也表达了类似的批评，称美国的行为“严重违反了《联合国宪章》的宗旨和原则以及国际法。”

英国和美国为袭击辩护

英国驻联合国大使芭芭拉·伍德沃德表示，英国没有参与袭击，但坚持认为“伊朗绝不能拥有核武器”，并称德黑兰的核计划是“对国际和平与安全的严重威胁。”

美国临时代办多萝西·谢伊表示，这些袭击旨在摧毁伊朗的核浓缩能力。

谢伊说道，“为了保护我们的盟友以及我们本国公民和利益，美国终于采取了果断行动”，她警告德黑兰不要进行任何报复。