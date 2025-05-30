美国联邦上诉法院近日允许总统唐纳德·特朗普暂时继续根据紧急权力法征收关税，此举是在特朗普政府对一项推翻其主要经济政策的裁决提出上诉期间作出的。

联邦巡回上诉法院于周四批准了特朗普政府的一项紧急动议，称暂停关税政策对“国家安全至关重要”。

此前一天，联邦贸易法院曾下达命令推翻了特朗普关税政策的大部分内容，但上诉法院暂时中止了这一命令。上诉法院并未提供具体意见或理由，但要求案件原告在6月5日前作出回应，政府则需在6月9日前提交答复。

特朗普目前面临多起诉讼，这些诉讼指控其“解放日”关税政策超越了总统权限，使国家贸易政策变得过于依赖其个人意愿。

法律争议

国际贸易法院于周三裁定，特朗普无权根据《国际紧急经济权力法》实施广泛的关税政策。特朗普政府迅速对这一裁决提出上诉，展开了一场围绕其关键经济政策的法律斗争。特朗普声称该政策将重新聚焦美国经济于制造业，但批评者警告称，这可能会推高小企业和消费者的成本。

周四下午，白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特批评国际贸易法院的裁决，称由三名法官组成的小组是“激进的法官”，尽管其中一名法官是在特朗普第一任期内任命的。

她还补充说，这一裁决“可能会削弱美国在国际舞台上的信誉”。