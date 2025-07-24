欧盟近日宣布了一项备受期待的决定，将简化土耳其公民申请申根签证的程序。然而，这一政策仅适用于那些“拥有良好旅行记录”的申请者，并将通过一种被称为“阶梯式”的新系统逐步实施。

根据欧盟官方声明，从2025年7月15日起，符合条件的申请者如果此前签证“合法使用”，将逐步获得有效期更长的多次入境签证，有效期从一年到五年不等。

尽管这一决定被视为改善流动性和合作的积极举措，但专家警告称，其实际执行可能更具象征意义，而非系统性改革。由于签证延误、拒签和不一致的现象持续困扰土耳其申请者，这一新措施既带来了希望，也引发了质疑。

“这对土耳其公民来说是一个重要决定，”伊斯坦布尔梅迪波尔大学政治学副教授法伊克·坦里库鲁（Faik Tanrikulu）表示，“但坦率地说，这并不是一个全新的政策。长期多次入境签证——从三个月到五年不等——早已由个别领事官员自行决定发放。”

“欧盟委员会现在所做的，是将这种自由裁量权从个人手中收回，并将其变为一种标准化的预期。这才是这一决定的真正价值所在，”他解释道。

然而，坦里库鲁指出，即便是这种标准化，也比预期晚了很多年。“早在2013年，土耳其和欧盟就开始讨论签证自由化路线图。到现在，我们本该讨论土耳其公民全面免签的问题，而不是基本的便利化措施。”

坦里库鲁提到2016年3月18日欧盟与土耳其之间的协议，这是欧土关系的一个转折点，尤其是在移民问题上。“难民问题迫使欧盟重新认真对待土耳其。当时，土耳其被承诺签证自由化、关税同盟更新以及对叙利亚难民的财政支持，”他指出。

“作为回报，土耳其需要满足72项具体标准，从生物识别护照到反腐败措施不等。如今，其中67项已经落实，但欧盟仍以剩余的五项为由，拖延全面自由化的进程，”他感叹道。

坦里库鲁认为，这种不一致几乎接近双重标准。“看看格鲁吉亚。它甚至没有在谈判加入欧盟，但其公民可以免签旅行。而土耳其公民在爱沙尼亚和一些北欧国家的签证拒签率却高达40%到60%。即使在地缘政治紧张的情况下，俄罗斯和中国的申请者往往比土耳其人更有机会。”

那么，对于首次申请者呢？

目前在罗马商学院攻读硕士学位的记者兼企业家法特玛·梅纳尔·阿金（Fatma Menal Akin）对此也持谨慎态度。“是的，这一决定可能会简化那些已经去过申根地区并保持良好记录的人的申请流程。但对于首次申请者——那些有正当学术或职业理由但没有签证历史的人——却完全没有涉及。”

对于阿金来说，这一声明也缺乏透明度和可执行性。“这一决定究竟是如何传达给德国、意大利或西班牙等国的大使馆和领事馆的？他们是否有义务遵守？如果不遵守，被拒签的申请者有什么救济途径？是否需要像意大利的土耳其学生那样诉诸法院？”

提到意大利尤其具有代表性。近几个月来，许多土耳其学生因意大利驻伊斯坦布尔领事馆的学生签证延误和拒签而遭受困扰。“这不仅仅是一个官僚问题，”阿金评论道。“它导致了真实的个人损失。一些学生提起了诉讼并胜诉。拉齐奥地区法院裁定意大利领事馆的行为违法，这些学生才得以获得签证。”

这样的法律胜利突显了系统的脆弱性。“你不应该为了去一所已经被录取的大学而不得不起诉一个外国领事馆，”阿金认为。“这表明了机制的破碎。”

‘一场运气游戏’

伊斯坦布尔梅迪波尔大学的坦里库鲁对执行情况也并不乐观。“即使有了委员会的指令，领事馆可能仍会找到理由拒绝申请。而且在许多国家，仍然没有正式的上诉程序。这是一个深刻的问题。一些领事馆甚至完全取消了上诉权。”

坦里库鲁指出，这种缺乏正当程序的现象使系统变成了一场运气游戏。“你可能提交了所有文件，满足了所有要求，但如果领事官员根据模糊或未说明的标准认为你是风险，你就无能为力。决定是最终的。”

此外，阿金指出，为重复旅行者提供签证便利并不是一个革命性的想法。“在疫情之前，这已经是常见做法。如果你去过欧洲几次并按时返回，你通常会获得更长时间的签证。商务或家庭签证相对容易获得。这不是创新，而是对一个破碎系统的修补。”

‘杯水车薪’

那么究竟有什么新意？两位专家都同意，欧盟委员会的决定总比没有好。但其影响仍然有限，尤其是在没有强制执行或确保不同领事馆公平对待的机制的情况下。

“最终，这一决定感觉像是杯水车薪，”阿金表示。“纸面上看起来不错，但如果没有执行力和问责机制，它可能流于形式。而这反过来又加深了公众的不满——不仅对签证政策，还有对欧土关系的整体失望。”

对坦里库鲁来说，问题的关键更为深远。“流动性不仅仅是关于旅游甚至教育。这关乎社会之间的相互理解和信任。而目前，签证制度是这种信任的最大障碍之一。”