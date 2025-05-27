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德黑兰拒绝与华盛顿达成协议，美国呼吁以色列 “团结一致 ”对付伊朗
美国国土安全部部长克里斯蒂·诺姆表示，她告诉内塔尼亚胡要团结起来，让这一进程继续下去。
德黑兰拒绝与华盛顿达成协议，美国呼吁以色列 “团结一致 ”对付伊朗
US Homeland Security Secretary Kristi Noem visits Jerusalem / Reuters
2 小时前

美国国土安全部长克里斯蒂·诺姆表示，她与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡就美国与伊朗的谈判进行了坦率的对话。

诺姆在接受福克斯新闻频道《福克斯与朋友》节目采访时说道，“特朗普总统特意派我来与总理讨论这些谈判的进展，以及我们保持团结并让这一进程顺利进行的重要性。”

她表示，“这是一场非常坦率的对话。”

她的评论发表在伊朗和美国代表团上周在罗马结束第五轮谈判后不久，并且有迹象表明谈判取得了一些有限的进展。

特朗普周日表示，与伊朗的核谈判取得了“重大进展”，并将进行新一轮谈判。

伊朗拒绝核协议

伊朗此前否认在与美国的间接核谈判中讨论过任何临时协议。

伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴卡伊在德黑兰的一次新闻发布会上表示，“如果美国的目标是确保伊朗的核计划保持和平性质，这是可以实现的。我们从未寻求军事核能力。”

然而，他警告称，“如果目的是剥夺伊朗诸如低浓缩铀生产等基本权利，我们认为这样的谈判不会成功。”

这位发言人还否认了国际媒体关于德黑兰可能暂停三年铀浓缩以促成与华盛顿达成协议的报道。

他强调，“不，绝对没有这样的提议。”

阿曼正在充当德黑兰和华盛顿之间的调解人，以解决伊朗核计划的关键争议。自上个月以来，双方已进行了五轮谈判，其中三轮在马斯喀特举行。

特朗普在2018年将美国撤出2015年伊朗与世界大国之间达成的核协议，并寻求达成一项“更好的”协议。

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