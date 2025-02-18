以色列的种族灭绝战争继穆斯林之后也在吞噬基督徒

加沙和黎巴嫩的基督教社团正遭受以色列持续的种族清洗运动，因此也必须受到保护。

加沙、被占领的约旦河西岸以及直到本周的黎巴嫩基督教社团的困境已成为中东地区大范围冲突中的一个紧迫问题。随着以色列继续其种族灭绝运动和占领政策，阿拉伯基督徒面临广泛的迫害、经济扼杀和流离失所，人们对生存和文化遗产的保存产生了重大担忧。

暴力除了不可避免地造成人员伤亡外，还对人民的文化和宗教遗产造成实质性的破坏。在黎巴嫩南部，以色列军队亵渎了基督教村庄代尔米马斯的一座教堂，空袭摧毁了叙利亚和黎巴嫩第二古老的福音派教堂。

这些行动是总理本雅明内塔尼亚胡针对该地区一个具有深厚历史根基的少数民族群体-阿拉伯基督徒惯用伎俩的一部分。

在此期间，以色列非法定居者夺取了占领区约旦河西岸巴勒斯坦基督徒的土地，导致无数家庭无家可归。这种情况，加上缺乏国际干预，导致巴勒斯坦基督徒只能靠自己抵御系统性的驱逐和人口操纵以及其他行径。

内塔尼亚胡的人口计划

内塔尼亚胡的政策引发了人们对阿拉伯基督徒被故意边缘化的担忧。财政部长贝扎雷尔·斯莫特里奇提出的 2024 年定居计划旨在将古什埃齐翁集团的非法以色列定居点与耶路撒冷连接起来，并侵占包括约旦河西岸剩下的几个基督教村庄在内的巴勒斯坦领土。

该计划不仅迫使基督教居民流离失所，还改变了这些地区的宗教和文化特征。例如，该地区为数不多的基督教据点之一的马赫鲁尔山谷，面临着被定居点扩张吞噬的危险。内塔尼亚胡对这些政策的沉默表明，他参与了可能会抹去巴勒斯坦基督教徒存在的更广泛的强制迁移和人口工程战略。

尽管这一事态发展令人担忧，但国际社会的总体反应却很平淡。联合国通过决议谴责以色列占领巴勒斯坦领土，但并未采取具体制裁或协调行动。缺乏问责导致对阿拉伯基督徒的侵犯行为持续发生，且强化了国际社会在处理侵犯人权问题上令人不安的双重标准。

这一情况不时引起全球领导人的关注。教皇方济各2024 年年底呼吁对他所称的加沙“潜在”种族灭绝事件进行调查。但将危机描述为“潜在”忽视了严酷的现实：阿拉伯基督徒面临系统性迫害，这种迫害符合危害人类罪的标准，国际刑事法院对内塔尼亚胡和其他以色列官员发出的逮捕令就证明了这一点。

针对基督徒的跨国种族灭绝议程

对阿拉伯基督徒的迫害并不仅限于加沙和约旦河西岸地区，它们只是被视为内塔尼亚胡在加沙种族灭绝之前暗示的以色列境内更广泛“阿拉伯问题”的阿拉伯基督徒跨国战略的一个组成部分。

在基督徒占总人口不到一半的黎巴嫩，以色列长达一年的军事行动已经对基督教徒占多数的地区造成了破坏，并在本周停火前的两个月里愈演愈烈。贝鲁特东部和黎巴嫩山北部海岸遭受了以色列轰炸的巨大破坏。黎巴嫩基督教身份重要象征的教堂遭到毁坏，进一步破坏了基督教社团的文化和宗教结构。

值得注意的是，这些针对基督教地区的袭击与例如真主党等军事目标无关。

包括黎巴嫩力量党的萨米尔·贾贾等著名政治人物在内的许多黎巴嫩基督徒，都公开谴责真主党的行为。这削弱了有关轰炸是出于以色列国家安全需要的说法，反而表明这是一次针对阿拉伯基督徒的蓄意行动。

以色列国内迫害

居住在以色列境内的人们也经历了阿拉伯基督徒面临的挑战。耶路撒冷罗辛中心 2024 年的一份报告记录了针对大多数为阿拉伯裔的以色列基督徒的广泛骚扰和财产破坏。极端正统的犹太复国主义团体实施了包括扰乱宗教仪式在内的恐吓和暴力行为。

以色列政府对解决这些问题没有表现出什么兴趣。内塔尼亚胡政府未对肇事者采取行动，表明其默许了这种行为。

这种冷漠体现了更广泛的犹太复国主义至上议程，不仅边缘化了穆斯林，而且边缘化了以色列社会中的基督徒。

系统性地攻击阿拉伯基督徒是犹太人旨在通过驱逐或消灭非犹太社团来巩固犹太人在地区地位更广泛战略的一部分。

对于国际社会来说，这一局势意味着要求以色列对其行为负责的道义责任。外交孤立、经济制裁和军事限制是遏制这些侵权行为、确保受影响社区获得正义的重要手段。

不幸的是，全球应对措施仍然不足。加沙、约旦河西岸和黎巴嫩的阿拉伯基督徒的状况凸显了国际社会迫切需要采取联合行动来保护他们的权利和遗产。这些群体不仅是战争的牺牲品，也是蓄意消灭其存在的政策的受害者。

数世纪以来，阿拉伯基督徒一直是中东文化和宗教的重要组成部分。保护这些社区不仅事关正义，也是该地区丰富的共存历史的证明。真正的问题是，全球社会是否会迎接这一挑战，还是继续忽视他们的苦难。

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