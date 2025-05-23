世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞·阿达诺姆·盖布雷耶苏斯在周四的世界卫生大会上含泪呼吁以色列对加沙的“种族灭绝”手下留情，并强调和平符合以色列自身的利益。

谭德塞在情绪激动的发言中表示，这场种族灭绝战争正在伤害以色列，并且无法带来持久的解决方案。

现年60岁的谭德塞说道，“我能感受到加沙人民此刻的感受。我能闻到那里的气味，能想象那里的画面，甚至能听到声音。这是因为创伤后应激障碍（PTSD）。”他经常提到自己在埃塞俄比亚战乱中的成长经历。

他表示，“你可以想象人们正在经历怎样的痛苦。将食物作为武器是错误的，将医疗用品作为武器也是非常错误的。”

联合国于周四开始向加沙分发约90辆卡车的援助物资，这是自以色列3月2日实施全面封锁以来首次向加沙提供物资。

谭德塞表示，只有政治解决方案才能带来有意义的和平。

他说，“呼吁和平实际上符合以色列自身的最佳利益。我认为战争正在伤害以色列本身，并且无法带来持久的解决方案。

我请求你们展现出怜悯。这对你们、对巴勒斯坦人、对全人类都有好处。”

‘系统性’的破坏

世界卫生组织紧急事务主任迈克尔·瑞安表示，加沙的210万人“面临迫在眉睫的死亡威胁”。

他说，“我们需要结束饥饿，需要释放所有人质，并需要重新供应物资，使医疗系统恢复运转。”

瑞安还说道，“作为一名前人质，我可以说所有人质都应该被释放。他们的家人正在承受痛苦。”

世界卫生组织表示，加沙的巴勒斯坦人正面临严重的食品、水、医疗用品、燃料和住所短缺。

过去一周，由于靠近战斗区域或被列为疏散区，四家主要医院不得不暂停医疗服务。

联合国卫生机构在一份声明中表示，目前加沙36家医院中仅有19家仍在运作，工作人员在“极其困难的条件下”工作。

声明指出，“加沙地带至少94%的医院受损或被摧毁”，而北加沙“几乎完全失去了医疗服务”。

声明还提到，在整个巴勒斯坦地区，仅剩约2000张医院床位，这一数字“远远无法满足当前需求”。

“这种破坏是系统性的。医院刚刚修复并重新供应物资，却再次遭到攻击。这种破坏循环必须结束。”

围困中的种族灭绝

自2023年10月以来，以色列军队对加沙展开种族灭绝行动，已导致近6.4万名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童，并拒绝国际社会的停火要求。

死者中包括约1.1万名被埋在被摧毁房屋废墟下的巴勒斯坦人。

然而，专家认为实际死亡人数远高于加沙当局报告的数据，估计可能达到20万人。

国际刑事法院去年11月对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特发出逮捕令，指控其在加沙犯下战争罪和反人类罪。

以色列还因其对加沙的战争面临国际法院的种族灭绝指控。

以色列严重破坏了社区，挖掘集体墓地，亵渎墓地，轰炸商店和企业，摧毁医院和停尸房，用坦克和推土机碾压尸体，折磨被关押的巴勒斯坦人，对囚犯进行模拟处决，并对巴勒斯坦人实施性侵。

在种族灭绝过程中，以色列士兵表现出虐待狂行为，嘲笑巴勒斯坦囚犯，声称他们在加沙用巴勒斯坦儿童的头颅踢足球。

视频显示，以色列军队洗劫巴勒斯坦家庭，摧毁儿童床铺，纵火焚烧房屋，并通过穿着巴勒斯坦人的内衣和偷窃儿童玩具来嘲弄流离失所的巴勒斯坦人。这些视频甚至被士兵们现场直播。

在试图抹去巴勒斯坦的过程中，以色列军队杀害了创纪录数量的婴儿、医护人员、运动员和记者——这是本世纪任何战争中前所未有的。

以色列前军事将领亚伊尔·戈兰本周早些时候指责特拉维夫以“娱乐”为目的谋杀巴勒斯坦婴儿，并试图将数百万巴勒斯坦人驱逐出被围困的加沙。

戈兰周二表示“如果以色列不恢复理性行为，它将走向成为国际社会中的贱民国家——就像过去的南非一样。”

他在接受以色列公共广播电台采访时说道，“一个理性的国家不会对平民发动战争，不会以杀害婴儿为乐，也不会设定驱逐人口的目标。”