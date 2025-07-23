美国总统唐纳德·特朗普宣布与日本达成了一项他称之为“重大”的贸易协议，声称这将为美国带来数十亿美元的投资，并促进美国工业的发展。

“我们刚刚与日本完成了一项重大协议，也许是有史以来最大的一笔交易，”特朗普周二在他的真理社交平台上写道。

美国总统声称，“日本将根据我的指示在美国投资 5500 亿美元，我们将获得 90% 的利润”。然而，总统没有分享官方文件或细节来支持这些说法。

日本首相石破茂表示，他需要在评论特朗普宣布的贸易协议之前仔细审查协议的细节。

“至于如何看待谈判结果，我需要在仔细审查谈判和协议的细节后才能发表评论，”石破茂在特朗普于华盛顿宣布消息后对东京的记者说道。

特朗普补充说，日本将“开放其国家进行包括汽车、卡车、大米和某些其他农产品的贸易”，并将向美国支付15%的对等关税。

特朗普的声明是在华盛顿和东京之间经过数月紧张谈判后发布的，特别是在汽车关税和与国家安全相关的税收问题上。

尽管特朗普此前曾威胁对包括汽车在内的日本进口商品征收25%的关税，以及对钢铁和铝征收50%的关税，但他周二的声明并未明确这些特定行业的关税是否会因协议而取消。

特朗普提到的15%关税比他之前的威胁要低，但仍显著高于此前贸易框架下的税率。

白宫尚未对此作出回应，而日本官员也尚未发布正式声明。