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俄罗斯袭击基辅 14人死亡
乌克兰内政部长伊戈尔·克利缅科表示：“今晚首都不同地区的27个地点遭到敌方炮火袭击。”
俄罗斯袭击基辅 14人死亡
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy's chief of staff, Andriy Yermak, slammed the new Russian strikes. / AP
8 小时前

在俄罗斯对乌克兰首都基辅的袭击中，至少造成14人死亡，数十人受伤。当局报告称，敖德萨和切尔尼戈夫地区也有人员伤亡。

内政部长伊戈尔·克利缅科周二在Telegram账户上发文称：“今晚首都不同地区的27个居民点遭到敌方炮火袭击。”

克利缅科补充道：“住宅楼、教育机构和关键基础设施遭到袭击。”

基辅市长维塔利·克利缅科此前曾报告称，一名美国公民在俄罗斯袭击首都基辅索洛门斯基区时丧生。他在声明中表示：“在基辅医疗队正在救治伤员期间，一名62岁美国公民在对面的一所房屋中死亡。”

“最后通牒”

乌克兰总统泽连斯基的首席顾问安德烈·叶尔马克在Telegram账户发表声明表示，莫斯科“继续对平民发动战争，对基辅的居民楼发动了新的袭击”。

泽连斯基表示，他希望在周一七国集团峰会期间与美国总统唐纳德·特朗普会面。然而，由于以色列袭击伊朗，特朗普提前结束对加拿大落基山脉的访问。乌克兰领导人将在特朗普离开后出席峰会。

在此期间，俄罗斯国防部宣布，他们在夜间击落了147架乌克兰无人机。

国防部周二宣布，防空部队在包括莫斯科地区在内的俄罗斯领土上拦截并摧毁了147架乌克兰无人机。

莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁也表示，周二凌晨两架瞄准莫斯科的乌克兰无人机被击退。

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