自6月13日以来，以色列对伊朗展开了大规模的军事打击，目标包括一些伊朗最重要的核设施。截至目前，这些袭击已造成超过104人死亡，近380人受伤。

据路透社报道，以色列的袭击导致至少14名伊朗核科学家和多名军事官员丧生。以色列军方声称，他们已暗杀了9名伊朗高级核科学家。在X平台（前身为Twitter）上，以色列军方发布消息称：“9名负责推进伊朗核武器计划的高级科学家和专家被击毙。”

以色列军方表示，这些科学家和专家是基于情报信息被锁定的目标，他们在伊朗核武器研发中扮演了关键角色。以色列认为，这些人的死亡对伊朗获取大规模杀伤性武器的能力造成了重大打击。

那么，目前有哪些高级军事官员和科学家在袭击中丧生？

军事官员方面，已有16人确认死亡，其中包括伊斯兰革命卫队（IRGC）和其他高级指挥官在内的20多名高级官员成为以色列袭击的目标。

穆罕默德·巴盖里少将是伊朗武装部队总参谋长。他是伊朗最高军事人物，仅次于最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊。据伊朗Press TV报道，他曾加入革命卫队的情报部门，并在两伊战争期间一直活跃于革命卫队。2002年至2014年间，他担任武装部队总参谋部的情报和行动副手。2016年，他被哈梅内伊任命为伊朗武装部队总参谋长。2019年，美国对他实施了制裁。

侯赛因·萨拉米是伊斯兰革命卫队总司令。他在1980年两伊战争期间加入革命卫队。据伊朗媒体报道，他曾于1997年至2006年担任革命卫队联合参谋部的行动副主任。2006年至2009年，他担任革命卫队航空航天部队司令，随后担任革命卫队总参谋部副司令直至2019年。2019年4月，他正式出任革命卫队总司令。

戈拉姆·阿里·拉希德是伊朗“哈塔姆·安比亚”中央司令部的指挥官。据当地媒体报道，他在1980年代的战争中成为关键军事指挥官之一，并在武装部队的作战指挥中发挥了重要作用。

阿米尔·阿里·哈吉扎德是革命卫队航空航天部队的指挥官。他在伊朗的导弹革命中发挥了重要作用。据报道，他在1980年代战争后加入了革命卫队的航空航天部门，并在提升伊朗导弹能力和加强国家防御威慑方面发挥了核心作用。

穆罕默德·卡泽米是革命卫队的情报负责人。其他在以色列袭击中丧生的军事官员包括：穆赫森·巴盖里、达乌德·谢基安、穆罕默德·巴盖尔·塔赫尔普尔、曼苏尔·萨法普尔、马苏德·塔耶布、霍斯罗·哈萨尼、穆罕默德·贾法里和贾瓦德·贾尔萨拉。

科学家方面，据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，两名遇难者穆罕默德·迈赫迪·特兰奇和费雷敦·阿巴西被描述为“杰出的核科学家”。

费雷敦·阿巴西曾是伊朗议会成员，并于2011年至2013年担任伊朗原子能组织（AEOI）负责人。他曾在2010年幸存于一次暗杀企图。

穆罕默德·迈赫迪·特兰奇是一名理论物理学家，同时是伊朗伊斯兰自由大学的校长。他于2020年3月被美国列入“实体清单”，理由是其行为“违背美国国家安全或外交政策利益”。

阿卜杜勒·哈米德·米努切尔是沙希德·贝赫什提大学核工程学院的负责人。他在制定学院的教育和研究计划方面发挥了关键作用。

艾哈迈德·礼萨·佐尔法加里是沙希德·贝赫什提大学的核工程教授。米努切尔和佐尔法加里积极参与了国家战略项目。

阿米尔·侯赛因·法吉希是沙希德·贝赫什提大学的核科学教授。他曾担任伊朗原子能组织副主席及核科学与技术研究所所长，在开发新核技术和推进伊朗科学研究基础设施方面发挥了重要作用。

赛义德·博尔吉是马利克·阿什塔尔技术大学的研究员，专攻机械工程和材料工程（固体）。他曾与2020年被以色列暗杀的伊朗核科学家穆赫森·法赫里扎德合作过。

关于另一位被袭击的伊朗核科学家穆塔莱布扎德的信息有限。他和他的妻子在周五的袭击中双双遇难。同样，关于物理学专家曼苏尔·阿斯加里和机械学专家阿里·巴霍伊·卡蒂里米的信息也不多。