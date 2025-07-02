澳大利亚航空公司澳航周三表示，该公司一个包含600万客户敏感数据的系统遭到网络攻击，目前正就这起“重大”安全漏洞事件展开调查。

澳航表示，黑客瞄准了其客户联络中心，并入侵了第三方使用的计算机系统。

这家澳大利亚蓝筹航空公司表示，黑客获取了客户姓名、电子邮件地址、电话号码和出生日期等敏感信息。

声明中说，平台上有“600万客户的服务记录”，并补充道：“我们正在继续调查数据被盗的范围，但我们预计数据泄露事件将非常严重。”

澳航表示，信用卡信息和护照号码并未存储在该系统中。

声明中称：“这不会对澳航的运营或航空公司的安全造成影响。”

澳航首席执行官瓦妮莎·哈德森表示，该公司已通知澳大利亚国家网络安全协调员。

哈德森说：“我们向客户诚挚地致歉。我们意识到这种情况将带来的不确定性。我们的客户将他们的个人信息托付给我们，我们非常重视这一责任。”

阿德莱德大学网络安全专家克里斯托弗·布朗克表示，被盗数据可能被用于身份盗窃。

他说：“被盗的客户数据对那些想要实施计算机辅助欺诈并获取受害者其他在线账户访问权限的犯罪分子来说具有转售价值。”

近年来发生的一系列重大网络攻击引发了人们对澳大利亚人个人数据保护的担忧。

拉筹伯大学网络安全专家伦帕·达斯古普塔表示：“澳大利亚这些反复发生的网络攻击表明，许多组织仍然忽视网络安全。这一问题应该得到高度重视。”

2024年澳航（Qantas）也曾因移动应用程序故障泄露部分乘客姓名和旅行信息而道歉。

2023年黑客入侵运营商迪拜环球港务集团（DP World）的计算机后，处理澳大利亚40%货运贸易的主要港口陷入瘫痪。

2022年俄罗斯黑客入侵了澳大利亚最大的私人医疗保险公司之一的系统，窃取了超过900万现有和以前客户的数据。

同年电信公司Optus遭遇了类似的大规模数据泄露事件，约980万人的个人信息被泄露。