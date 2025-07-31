缅甸军政府于周四宣布结束紧急状态，并加快了计划于12月举行选举的步伐。然而，反对派团体已承诺抵制此次选举，而观察人士则认为，这次选举将被用来巩固军方的权力。
2021年2月，军方推翻昂山素季领导的民选政府，宣布进入紧急状态，引发了一场多方参与的内战，导致数千人丧生。紧急状态令赋予军政府首领敏昂莱对立法、行政和司法的最高权力，但他最近提出通过选举作为缓解冲突的途径。
中国对此表示欢迎
在缅甸军政府决定解除紧急状态后，中国表示愿意在促进缅甸和平方面发挥作用。北京外交部表示，欢迎缅甸各方通过宪法和法律手段，通过政治对话解决分歧。
中国还表达了愿意帮助缓和局势，并支持旨在稳定国家的和平谈判的意愿。
“骗局”
包括被政变推翻的前议员在内的反对派团体已承诺抵制此次选举。上个月，一位联合国专家将此次选举称为“骗局”，认为其目的是为了使军方的持续统治合法化。
军方发言人佐敏吞在与记者分享的一段语音信息中表示：“今天解除紧急状态是为了让国家在多党民主的道路上举行选举。”
他补充道：“选举将在六个月内举行。”
分析人士预测，敏昂莱将在选举后继续担任总统或武装部队总司令的角色，并通过该职位巩固权力。
一系列声明和命令宣布成立新的“联邦政府”，以及一个负责国防和选举进程的“国家安全与和平委员会”。
根据敏昂莱亲自签署的命令，这两个机构都将由他领导，他将继续担任代理总统。
尚未确定日期
敏昂莱在内比都的一次讲话中表示：“我们已经完成了第一阶段。”据《缅甸环球新光报》周四报道，他在军方管理委员会成员的“荣誉仪式”上发表了讲话。
他说：“现在，我们开始第二阶段。”该报援引他讲话的另一部分内容称：“即将到来的选举将在今年12月举行，并将努力确保所有符合条件的选民能够投票。”
军方尚未宣布选举的确切日期，但目前正在进行政党的注册工作，同时也已开展了电子投票机的培训课程。
本月，军方开始向愿意放下武器并“回归合法轨道”的人提供现金奖励，以迎接选举的到来。