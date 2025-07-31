缅甸军政府于周四宣布结束紧急状态，并加快了计划于12月举行选举的步伐。然而，反对派团体已承诺抵制此次选举，而观察人士则认为，这次选举将被用来巩固军方的权力。

2021年2月，军方推翻昂山素季领导的民选政府，宣布进入紧急状态，引发了一场多方参与的内战，导致数千人丧生。紧急状态令赋予军政府首领敏昂莱对立法、行政和司法的最高权力，但他最近提出通过选举作为缓解冲突的途径。

中国对此表示欢迎

在缅甸军政府决定解除紧急状态后，中国表示愿意在促进缅甸和平方面发挥作用。北京外交部表示，欢迎缅甸各方通过宪法和法律手段，通过政治对话解决分歧。

中国还表达了愿意帮助缓和局势，并支持旨在稳定国家的和平谈判的意愿。

“骗局”

包括被政变推翻的前议员在内的反对派团体已承诺抵制此次选举。上个月，一位联合国专家将此次选举称为“骗局”，认为其目的是为了使军方的持续统治合法化。

军方发言人佐敏吞在与记者分享的一段语音信息中表示：“今天解除紧急状态是为了让国家在多党民主的道路上举行选举。”

他补充道：“选举将在六个月内举行。”