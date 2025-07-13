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美国仅需提前六小时通知即可将移民遣送第三国
这一新政策标志着与此前极少将人员送往第三国的做法相比发生了根本性转变。
美国仅需提前六小时通知即可将移民遣送第三国
The Department of Homeland Security has yet to confirm how many may be affected by the new policy. / Reuters
2025年7月13日

美国移民与海关执法局（ICE）现在可以在仅提前六小时通知的情况下，将移民遣送到非其本国的其他国家，即使接收国未提供安全保障。

据《华盛顿邮报》周日报道，美国移民与海关执法局代理局长托德·莱昂斯（Todd Lyons）在周三向美国移民与海关执法局工作人员发布的一份备忘录中表示，最近美国最高法院的一项裁决允许立即恢复此类遣返，包括遣送至未提供“外交保证”以防止酷刑或迫害的国家。

根据备忘录，在一般情况下，被遣返者将收到24小时的通知，但在“紧急情况下”，遣返可能在仅六小时后进行。

这一政策与以往的做法有显著不同，过去很少有人被遣送至第三国。移民律师警告称，这一变化可能危及数千人，包括那些此前被认为返回本国会面临风险的人。

国家移民诉讼联盟负责人特丽娜·雷尔穆托（Trina Realmuto）表示，“这将使数千人面临迫害和酷刑的风险”，该组织正在法院对这一裁决提出挑战。

莱昂斯的指导意见允许基于美国国务院接受的保证进行快速遣返。

“事关生死”

如果没有保障措施，移民仍将被驱逐出境——但如果他们在短时间内表示害怕，这一过程将被停止。那些声称感到害怕的人将在 24 小时内接受评估，以确定他们是否有资格获得美国法律和《禁止酷刑公约》的保护，美国于 1994 年成为该公约的缔约国。

6月23日，美国最高法院推翻了下级法院对该政策的阻止令。在反对意见中，大法官索尼娅·索托马约尔（Sonia Sotomayor）警告称：“在生死攸关的问题上，谨慎行事是最好的选择。”

批评者，包括律师和移民倡导者，认为备忘录中规定的程序未能为移民提供足够的时间或法律支持，以对可能危险的遣返提出异议。

负责该案主要辩护的西蒙·桑多瓦尔-莫申伯格表示：“这些人以为自己已经远离了危险。”

美国国土安全部尚未确认有多少人可能受到新政策的影响。

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