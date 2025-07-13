美国移民与海关执法局（ICE）现在可以在仅提前六小时通知的情况下，将移民遣送到非其本国的其他国家，即使接收国未提供安全保障。

据《华盛顿邮报》周日报道，美国移民与海关执法局代理局长托德·莱昂斯（Todd Lyons）在周三向美国移民与海关执法局工作人员发布的一份备忘录中表示，最近美国最高法院的一项裁决允许立即恢复此类遣返，包括遣送至未提供“外交保证”以防止酷刑或迫害的国家。

根据备忘录，在一般情况下，被遣返者将收到24小时的通知，但在“紧急情况下”，遣返可能在仅六小时后进行。

这一政策与以往的做法有显著不同，过去很少有人被遣送至第三国。移民律师警告称，这一变化可能危及数千人，包括那些此前被认为返回本国会面临风险的人。

国家移民诉讼联盟负责人特丽娜·雷尔穆托（Trina Realmuto）表示，“这将使数千人面临迫害和酷刑的风险”，该组织正在法院对这一裁决提出挑战。

莱昂斯的指导意见允许基于美国国务院接受的保证进行快速遣返。

“事关生死”

如果没有保障措施，移民仍将被驱逐出境——但如果他们在短时间内表示害怕，这一过程将被停止。那些声称感到害怕的人将在 24 小时内接受评估，以确定他们是否有资格获得美国法律和《禁止酷刑公约》的保护，美国于 1994 年成为该公约的缔约国。

6月23日，美国最高法院推翻了下级法院对该政策的阻止令。在反对意见中，大法官索尼娅·索托马约尔（Sonia Sotomayor）警告称：“在生死攸关的问题上，谨慎行事是最好的选择。”

批评者，包括律师和移民倡导者，认为备忘录中规定的程序未能为移民提供足够的时间或法律支持，以对可能危险的遣返提出异议。

负责该案主要辩护的西蒙·桑多瓦尔-莫申伯格表示：“这些人以为自己已经远离了危险。”

美国国土安全部尚未确认有多少人可能受到新政策的影响。