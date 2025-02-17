自2023年10月7日起，华盛顿已向特拉维夫提供了230亿美元的援助。令人震惊的是，其中80%的援助都流向了美国武器制造商。

以色列对加沙战争一直是美国经济的生命线。为特拉维夫提供的创纪录的军事援助的 80% 都流向了美国公司。

自2023年10月7日以来，美国在中东对以色列军事行动和相关活动的支出估计约为230亿美元。这是自1959年华盛顿开始向以色列提供军事援助以来的年度最高记录。

布朗大学沃森研究所的“战争成本”项目发布的研究报告显示，这项军事援助的条款要求以色列政府使用其中的大部分资金从美国公司购买武器。

此项规定将为美国军火公司提供“稳定的收入来源”，同时也允许在美国中小型社区创造“永久性制造业岗位”。

共同进行此项研究的哈佛大学教授琳达·比尔姆斯 (Linda J. Bilmes) 表示：“军事援助计划要求以色列从美国公司进行大多数采购。这是一项长期计划，美国在发起援助时也明确表明了这一点。”

美国经济利益与武器贸易

以色列是少数几个被允许在“最低限度监督”的情况下直接从美国公司购买武器的国家之一。比尔姆斯表示，拜登政府“公开捍卫”对以色列的对外援助，称这是为美国经济创造就业机会的一种方式。

美国武器制造商正在招聘工人来“补充”日益减少的武器和弹药库存。白宫为其在 2025 年预算中追加 920 亿美元以满足以色列紧急国家安全需求的请求进行辩护，称这将“在美国各州创造和维持就业机会”。

在政治背景下这也很重要。在今年的总统选举中，民主党与共和党候选人唐纳德·特朗普面临着一场艰难的竞争。特朗普把“拜登领导下的美国经济衰退”和移民政策作为其竞选的主题。

武器制造商的作用

根据比尔姆斯的研究，向以色列提供武器和其他装备的主要公司有六家：波音公司、通用动力公司、洛克希德马丁公司、诺斯罗普格鲁曼公司、RTX（前身为雷神公司）和卡特彼勒公司。这些公司与以色列保持着“长期的商业关系”，以色列是他们的“重要客户”。

RTX（原雷神公司）

RTX公司是世界上最大的可离开发射台后改变方向的导弹制造商。该公司向以色列出售用于 F-16 战斗机的空对地导弹以及用于 F-15 和 F-16 战机的发动机。该公司还与以色列军火公司拉斐尔（Rafael）成立了一家合资企业，生产用于铁穹防空系统旨在拦截短程火箭的拦截器。

自 2023 年 10 月 7 日以来，RTX 的市值已增长约 84%。

洛克希德·马丁

全球最大的武器制造商洛克希德·马丁公司向以色列供应F-16和F-35战斗机。以色列“大规模”使用这些飞机轰炸加沙。该公司还生产以色列用于地面作战的 C-130 大力神运输机和用于阿帕奇直升机的 AGM-114 地狱火导弹。

公司首席执行官吉姆·泰克莱特 (Jim Taiclet) 在 2023 年 10 月与投资者的电话会议上表示，以色列对加沙的战争是“未来收入增长的潜在驱动力”。

波音

波音公司是世界第四大武器制造商，其生产的F-15战斗机和AH-64阿帕奇攻击直升机被以色列空军在加沙和黎巴嫩战争中广泛使用。自战争开始以来，该公司的财务状况一直处于复苏阶段。

其他受益公司

通用动力公司、诺斯罗普·格鲁曼公司和卡特彼勒公司等也为以色列的战争做出了巨大贡献。尤其是卡特彼勒生产的装甲推土机用于以色列在加沙的房屋拆除。自以色列开始拆除加沙的房屋以来，卡特彼勒的市值上涨超过 52%。