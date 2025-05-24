专家表示，美国前总统唐纳德·特朗普试图将苹果公司iPhone的生产转移到美国的计划面临诸多法律和经济挑战，其中包括如何通过自动化解决“微小螺丝”的安装问题。

特朗普在周五威胁称，如果苹果公司在印度或其他地方生产的iPhone在美国销售，他将对这些产品征收25%的关税。这是他政府为将就业岗位带回美国所采取的措施之一。

同一天，特朗普对记者表示，这项25%的关税也将适用于三星和其他智能手机制造商。他预计这些关税将在6月底生效。

“如果不对所有进口智能手机征税，那就不公平了，”特朗普说道。

“我和（苹果公司首席执行官）蒂姆·库克有过协议，他不会这么做。他说他要去印度建厂。我说可以去印度，但如果没有关税，你就不能在这里销售。”

美国商务部长霍华德·鲁特尼克上个月在接受CBS采访时表示，“数以百万计的人手动拧装微小螺丝以组装iPhone”的工作将转移到美国，并通过自动化创造出适合技工和电工的就业岗位。

然而，他随后在接受CNBC采访时表示，库克告诉他，这需要尚未开发的技术。

贸易律师和教授表示，特朗普政府最快的方式是通过关税施压苹果，利用与此前对广泛进口商品征收惩罚性关税相同的法律机制。

这项法律被称为《国际紧急经济权力法》（IEEPA），允许总统在宣布紧急状态并认定其对美国构成异常和重大威胁后采取经济行动。

“没有明确的法律授权允许对特定公司征收关税，但特朗普政府可能会试图通过紧急权力来实现这一点，”华盛顿Akin Gump律师事务所合伙人萨莉·斯图尔特·梁说道。

梁还表示，其他针对特定公司征收关税的方法需要耗时的调查程序。

但仅对苹果征收关税“将为其他重要手机提供竞争优势，这与特朗普将制造业带回美国的目标相悖，”梁说道。

专家表示，特朗普将IEEPA视为灵活而强大的经济工具，因为法院是否有权审查总统对紧急状态的回应尚不明确。

“在政府看来，只要他完成宣布紧急状态并将其描述为异常或重大威胁的程序，法院就无能为力，”杜克大学国际法教授蒂姆·梅耶说道。

iPhone售价可能高达3500美元

在曼哈顿国际贸易法院审理的由12个州提起的挑战特朗普“解放日”关税的案件中，法院正在考虑IEEPA是否授权征收关税的问题。

如果特朗普政府赢得该案，“总统将不会有任何困难以紧急状态为理由对苹果iPhone进口征收关税，”梅耶说道。

梅耶还表示，特朗普甚至可以简单地将iPhone纳入此前因贸易逆差紧急状态而宣布的关税范围内。

但将生产转移到美国可能需要长达十年的时间，并可能导致iPhone售价高达3500美元，Wedbush分析师丹·艾夫斯在一份研究报告中指出。目前苹果顶级iPhone的售价约为1200美元。

“我们认为苹果在美国生产iPhone的概念是一个不切实际的幻想，”艾夫斯说道。

哥伦比亚大学经济学教授布雷特·豪斯表示，即使不走到那一步，对iPhone征收关税也会通过复杂化苹果的供应链和融资来增加消费者成本。

“这一切对美国消费者来说都不是好消息，”他说道。