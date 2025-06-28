海牙常设仲裁法院裁定，印度单方面“中止”已有数十年历史的《印度河水域条约》违反条约规定。该裁决重申了仲裁法院对印巴之间争端的管辖权。

“补充管辖权裁决”是在印度长期以来围绕印控克什米尔地区基申甘加河和拉特尔水电项目的争端背景下做出的。巴基斯坦声称这些项目违反了世界银行斡旋的1960年条约。

仲裁法院一致裁定：印度无权单方面中止这些程序。除非双方同意终止，否则该条约仍然有效。

仲裁庭表示：“根据条约条款，未经印度和巴基斯坦双方同意，条约不得终止。条约规定的强制性第三方争端解决程序不得单方面中止或暂停，因为这将损害其有效性。”

根据1960年条约，印度以4月份在印控克什米尔地区发生的致命袭击事件（造成26人死亡）为由，停止了在该条约下的合作。新德里方面认为，这一情况构成了中止的理由。

巴基斯坦对这一裁定表示满意。巴基斯坦外交部表示，裁决确认印度无法剥夺仲裁庭或中立专家解决此类争端的权力。目前的首要任务是印度和巴基斯坦恢复有意义的对话，特别是在实施内陆水道条约方面。”

印度完全拒绝接受该法院的裁决，指责上述法院越权。新德里方面表示：“印度从未承认这个所谓的仲裁法院的存在。” 并称该法院的成立“明显违反了条约”。印度还重申，该法院的任何裁决都是“非法且无效的”。

由世界银行斡旋并于1960年签署的《印度河水域条约》将六条河流的控制权分配给这两个拥有核武器的邻国。东部的拉维河、比亚斯河和萨特莱杰河被划归印度，并几乎不受限制地使用。西部的印度河、杰赫勒姆河和杰纳布河被划归巴基斯坦，但印度被授予其水量有限的权利，用于水力发电等非消耗性用途。

克什米尔叛乱

自英国撤出以来，克什米尔一直是这两个核大国之间长期存在的争议点。自1989年以来，叛乱团体一直在与近50万印度军队作战，以寻求独立或与巴基斯坦合并。该地区以穆斯林为主的人口中，很大一部分人支持这一目标。

印度指责巴基斯坦支持“恐怖主义”，但伊斯兰堡否认这一指控。巴基斯坦表示，“在政治、道义和外交上”支持克什米尔人提出的由联合国主持的全民公投诉求。