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莫迪否认特朗普促成印巴和平的说法
印度总理表示，尽管特朗普自5月以来多次声称美国在两个对手之间促成了和平，但实际上没有任何世界领导人曾就与巴基斯坦的停火施加过压力。
莫迪否认特朗普促成印巴和平的说法
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and Indian Prime Minister Narendra Modi attend a joint press conference at the White House in Washington, D.C. / Reuters
17 小时前

印度总理纳伦德拉·莫迪否认任何外国领导人在印度与巴基斯坦最近的冲突中充当调停人，驳斥了美国总统唐纳德·特朗普关于华盛顿促成和平的多次声明。

莫迪在议会关于“辛杜尔行动”的辩论中表示，“没有任何世界领导人要求我们停止行动”。这场军事行动于五月针对巴基斯坦展开。

莫迪并未直接提及特朗普的名字。

自5月7日以来，特朗普及其政府近30次声称美国介入，阻止了这两个拥有核武器的邻国之间爆发全面战争。伊斯兰堡承认了华盛顿的作用，但新德里始终予以否认。

简短的冲突

这场冲突的导火索是四月发生在印度控制的克什米尔地区的一起恐怖袭击，枪手袭击了游客，导致26人死亡，其中大多数是印度教徒。

印度指责巴基斯坦支持袭击者，但伊斯兰堡对此予以否认。

在五月的四天激烈战斗中，双方共有超过70人丧生，随后特朗普宣布停火。

特朗普在访问苏格兰期间表示，“如果不是我，你们现在可能会看到六场重大战争正在进行。印度会与巴基斯坦开战。”

然而，莫迪声称是巴基斯坦请求停火。

他说，“他们感受到了我们攻击的压力。”

莫迪的声明是在反对党国大党领袖拉胡尔·甘地挑战他时发表的，甘地要求他“在议会内明确表示唐纳德·特朗普是在撒谎。”

克什米尔是一个以穆斯林为主的地区，自1947年以来一直被印度和巴基斯坦分割。

两国都声称对该地区拥有全部主权，并为此爆发过两次战争和多次冲突。

五月的战斗使得双方几乎再次爆发战争，但特朗普公开声称自己阻止了战争——这一说法得到了伊斯兰堡的认可，但被新德里坚决否认。

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