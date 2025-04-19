以色列并未排除在未来几个月内对伊朗核设施发动攻击的可能性，尽管美国总统唐纳德·特朗普曾告知以色列总理本雅明·内塔尼亚胡，美国目前不愿支持此类行动。据一名以色列官员和两名知情人士透露，这一立场仍未改变。

以色列官员誓言阻止伊朗获得核武器，内塔尼亚胡坚持认为，与伊朗的任何谈判都必须以彻底拆除其核计划为目标。与此同时，美国和伊朗的谈判代表计划于周六在罗马进行第二轮初步核谈判。

消息人士称，过去几个月，以色列向特朗普政府提出了一系列针对伊朗核设施的攻击方案，其中包括一些计划在春末和夏季实施。这些计划结合了空袭和突击行动，严重程度各不相同，可能会使伊朗核武器化的能力推迟数月甚至一年以上。

《纽约时报》周三报道称，本月早些时候，特朗普在白宫会见内塔尼亚胡时表示，美国希望优先通过外交途径与伊朗对话，并且短期内不愿支持对伊朗核设施的打击。然而，以色列官员现在认为，他们的军队可以发起一场有限的对伊朗的攻击，这种攻击需要的美国支持较少，规模也比最初提议的小得多。

目前尚不清楚以色列是否会推进这样的攻击，尤其是在核协议谈判刚刚开始的情况下。这样的行动可能会疏远特朗普，并可能危及美国对以色列的更广泛支持。

两名前拜登政府高级官员告诉路透社，这些计划的部分内容去年曾向拜登政府提出，几乎所有计划都需要美国通过直接军事干预或情报共享提供重大支持。此外，以色列还请求美国在伊朗进行报复时帮助其进行防御。

美国国家安全委员会在回应路透社的置评请求时，引用了特朗普周四的讲话。他对记者表示，他并未明确反对以色列的攻击，但他并不急于支持针对德黑兰的军事行动。

“我认为伊朗有机会成为一个伟大的国家，并幸福地生活，而不是选择死亡，”特朗普说。“这是我的首选。如果有第二种选择，我认为对伊朗来说将是非常糟糕的，而伊朗希望谈判。”

以色列总理办公室未立即回应之一请求。一名高级以色列官员告诉路透社，目前尚未就对伊朗的攻击做出决定。

一名高级伊朗安全官员表示，德黑兰已意识到以色列的计划，并警告称任何攻击都将引发伊朗“严厉且坚定的回应”。

“我们从可靠消息来源得知，以色列正在计划对伊朗核设施进行重大攻击。这源于对当前外交努力的不满，以及内塔尼亚胡将冲突作为政治生存手段的需要，”这名官员告诉路透社。

内塔尼亚胡在向拜登政府提出早期计划时遭到了反对。前拜登政府高级官员表示，内塔尼亚胡希望美国主导空袭，但拜登政府告知以色列，除非德黑兰加速核材料的浓缩或驱逐核查人员，否则不认为攻击是明智之举。

专家长期以来认为，以色列需要美国提供大量军事支持和武器，才能摧毁伊朗的核设施和库存，其中一些设施位于地下。尽管以色列考虑的更有限的军事打击需要的直接援助较少，但仍需要美国承诺在伊朗报复时提供防御支持。

任何攻击都将带来风险。军事和核专家表示，即使使用大规模火力，攻击可能也只能暂时推迟伊朗的核计划，而西方认为该计划最终旨在制造核弹，尽管伊朗对此予以否认。

以色列官员最近几周告诉华盛顿，他们认为美国与伊朗的谈判不应进入协议阶段，除非确保德黑兰无法制造核武器。

“这可以通过协议实现，但前提是协议必须像利比亚模式一样：他们进入，炸毁设施，并在美国监督下拆除所有设备，”内塔尼亚胡在与特朗普会谈后表示。

“第二种可能性是他们（伊朗）拖延谈判，然后就有军事选项。”

从以色列的角度来看，现在可能是对伊朗核设施发动攻击的一个好时机。一名高级以色列官员本月早些时候对记者表示，如果目标是在伊朗重建其防空系统之前发动攻击，那么时间上存在一定的紧迫性。但这名官员拒绝透露任何可能的行动时间表，并表示讨论此事“毫无意义”。