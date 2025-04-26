美国总统唐纳德·特朗普表示，他本周与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡通话时，要求他对被围困的加沙地带“受苦”的居民“好一点”。

周五，当被问及是否提到以色列阻止人道主义援助物资运送的问题时，特朗普在“空军一号”上对记者表示，他在周二的电话中告诉内塔尼亚胡：“你必须对加沙好一点。”

他说：“那些人正在受苦。我们必须对加沙好一点。我们会处理这个问题。那里对药品、食物和药物的需求非常大，我们正在解决这个问题。”

当被问及他的政府是否在推动以色列允许食品和药品的运送时，特朗普回答：“是的，我们在推动。”

周五早些时候，世界粮食计划署（WFP）宣布，由于以色列自3月2日以来关闭边境口岸，该机构为加沙家庭提供的所有食品储备已经“耗尽”。该机构进一步警告称，厨房只供应一半的人口和 25% 的日常食品需求，几天之内就会完全断粮。

联合国机构指出，其支持的25家面包店在3月31日因小麦粉和烹饪燃料耗尽而关闭。分发给家庭的食品包也在同一周内用尽。世界粮食计划署警告称，“安全饮用水和烹饪燃料严重短缺——迫使人们四处寻找可以燃烧的物品来做饭。”

加沙的主要边境口岸经历了历史上最长时间的关闭，超过七周没有任何人道主义或商业物资进入。

世界粮食计划署报告称，与停火期间相比，食品价格飙升了多达1400%，而基本商品严重短缺，这对包括幼儿、孕妇、哺乳期妇女和老年人在内的弱势群体造成了“严重的营养问题”。

该机构表示，11.6 万公吨的粮食援助已经准备就绪，一旦边境口岸重新开放，这些粮食援助足以供一百万人食用四个月。

以色列的袭击

迄今为止，以色列在围困加沙的行动中已造成超过51000名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童。这个数字后来被修正为62000人。

特拉维夫的大部分地区已变成废墟，几乎所有居民都流离失所。以色列对加沙实施封锁，并誓言继续阻止食品、水、药品、电力及其他急需的人道主义援助进入。