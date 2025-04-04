卡塔尔否认干扰以色列-哈马斯谈判的虚假指控

多哈表示"该国正与埃及密切合作，致力于作为调解人在相关各方之间发挥人道主义和外交作用,以结束这场毁灭性的战争。"

卡塔尔谴责并否认有关其通过“金钱支付”破坏埃及及其他调解方在哈马斯与以色列之间达成加沙停火协议的努力的指控。

卡塔尔国际媒体办公室周四发表声明称：“卡塔尔强烈谴责某些记者和媒体发布的有关卡塔尔通过支付金钱破坏埃及或其他调解方在哈马斯与以色列之间进行谈判的努力的言论。”

声明中强调：“这些指控毫无根据，只是那些试图破坏调解努力和国家间关系的人推动其议程的手段。”

声明还指出，这些指控是试图转移对人道主义危机关注并加剧战争政治化的虚假信息运动的新发展。

卡塔尔重申，其作为调解方在人道主义和外交领域的角色，致力于结束这场毁灭性的战争，并与埃及密切合作，努力实现持久的停火，保护平民生命。

此外，卡塔尔还赞扬了埃及的重要作用，强调双方每天的合作以确保联合调解取得成功，从而促进地区稳定。

‘卡塔尔门’事件

卡塔尔的回应是在以色列媒体报道指控以色列总理本雅明·内塔尼亚胡办公室的顾问收受卡塔尔资金，以传播削弱埃及在哈马斯与以色列调解中作用的信息，同时赞扬卡塔尔的努力之后作出的。

周四以色列一家法院决定将两名内塔尼亚胡助手的拘留时间延长一天，这两人涉嫌收受卡塔尔资金以在以色列媒体中提升其作为调解方的形象。

以色列公共广播公司KAN报道消息称，里雄莱锡安地方法院同意将乔纳森·尤里奇和埃利·费尔德斯坦的拘留时间延长24小时，但拒绝了警方将拘留时间延长7天的请求。

KAN还表示，调查揭示了案件嫌疑人证词中的不一致之处，并称其中一名助手在审讯中撒谎，但未透露具体是谁。

周三，内塔尼亚胡谴责对其助手的调查是荒谬的。

《耶路撒冷邮报》主编兹维卡·克莱因在周四被解除软禁，此前他因与两名助手案件的关联而接受了问讯。

以色列总检察长加利·巴哈拉夫-米亚拉表示，另有两名记者可能会因该案件接受调查。