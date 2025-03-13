俄罗斯官员表示，乌克兰对俄罗斯首都发动了迄今为止最大规模的无人机袭击，至少91架无人机瞄准莫斯科，造成至少一人死亡，并且引发火灾，机场关闭，数十架航班被迫改道。

俄罗斯国防部周二表示，共有337架乌克兰无人机在俄罗斯境内被击落，其中91架在莫斯科地区，126架在库尔斯克地区，而乌克兰军队在库尔斯克地区正逐步撤退。

此次大规模无人机袭击发生之际，乌克兰官员正准备在沙特阿拉伯与美国团队会面，寻求为这场持续三年的战争找到可能的和平谈判基础。同时，俄罗斯军队正试图包围库尔斯克西部地区的数千名乌克兰士兵。

随着早高峰的到来，莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁表示，防空系统仍在抵御对这座城市的袭击。莫斯科及其周边地区人口至少有2100万，是欧洲最大的都市区之一。

索比亚宁在Telegram上发文称：“敌方无人机对莫斯科的最强大袭击已被击退。”

莫斯科州州长安德烈·沃罗比约夫表示，至少有一人死亡，三人受伤。他还发布了一张公寓被毁的照片，窗户被炸飞。

沃罗比约夫称，部分居民被迫从莫斯科地区拉缅斯科耶区的一栋多层建筑中撤离，该地区距离克里姆林宫约31英里（约50公里）。

莫斯科市内并未出现恐慌迹象，通勤者如常前往市中心工作。

俄罗斯航空监管机构表示，为确保航空安全，莫斯科的四个机场的航班已暂停。位于莫斯科以东的雅罗斯拉夫尔和下诺夫哥罗德地区的另外两个机场也已关闭。

尽管前总统唐纳德·特朗普表示希望为乌克兰带来和平，但战场上的战争正在升级，俄罗斯在库尔斯克地区发动了大规模春季攻势，而乌克兰则对俄罗斯境内发动了一系列无人机袭击。

俄罗斯在莫斯科及关键设施上方部署了多层电子“保护伞”，并在战略建筑物上方增加了先进的内部防御层，同时建立了复杂的防空网络，以在无人机抵达首都中心的克里姆林宫之前将其击落。

基辅本身也多次成为俄罗斯无人机大规模袭击的目标，而乌克兰则试图通过无人机袭击俄罗斯的炼油厂、机场，甚至战略预警雷达站来进行反击。

无人机战争

这场自二战以来欧洲最大的战争结合了一战式的消耗战壕和炮火战术，同时引入了无人机这一重大创新。

莫斯科和基辅都在努力购买和开发新型无人机，以创新方式部署它们，并寻找摧毁它们的新方法——从农民的猎枪到先进的电子干扰系统。

双方都将廉价的商用无人机改造成致命武器，并加速其生产。

双方士兵都报告了对无人机的恐惧，而双方也都在宣传中利用了无人机袭击的恐怖视频，展示士兵在厕所中被炸飞或从燃烧的车辆中逃跑的画面。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京试图让莫斯科免受战争的影响，他将乌克兰针对民用基础设施（如核电站）的无人机袭击称为“恐怖主义”，并誓言作出回应。

作为俄罗斯最富有的城市，莫斯科在战争期间经济繁荣，得益于自冷战以来最大规模的国防开支激增。