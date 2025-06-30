据《印度时报》报道，俄罗斯向印度供应S-400防空系统的计划预计将比原定时间表推迟三年。

这一问题在周四俄罗斯国防部长安德烈·别洛乌索夫与印度国防部长拉杰纳特·辛格的会谈中被提及。

周五发布的一份官方声明证实，双方不仅讨论了剩余S-400“凯旋”地对空导弹系统的交付问题，还探讨了升级印度苏-30战斗机的计划。

此次会谈是在中国主办的上海合作组织（SCO）会议期间进行的。

根据2018年签署的一项价值54亿美元的协议，印度原计划在2024年前从俄罗斯国有武器供应商Rosoboronexport接收五套S-400。然而，修订后的时间表显示交付将延迟至2027年。

一个S-400团通常包括两套发射装置，配备128枚导弹，可应对最远380公里（236英里）范围内的空中威胁。系统还包括雷达单元和越野运输车辆。

《印度时报》报道称，剩余的交付将延续至2027年。预计第四套将在明年交付，第五套将在2027年完成交付。

由于与西方支持的乌克兰持续超过三年的战争，俄罗斯的防空系统，包括S-400，面临着巨大压力。

印度曾是俄罗斯防务产品的主要客户，包括自1996年起采购的苏-30战斗机。但近年来，新德里逐渐将重点转向西方和以色列的武器制造商。

今年五月初，印度和巴基斯坦曾互相发射导弹，双方战斗机也爆发了大规模空战。巴基斯坦击落了多架印度战机，其中包括法国制造的“阵风”战斗机。