国际社会对以色列对伊朗的大规模军事打击作出强烈反响。以色列的此次行动针对伊朗关键的核设施和导弹基地，并导致伊朗高级军事官员——总参谋长穆罕默德·巴盖里和革命卫队指挥官侯赛因·萨拉米——的死亡。

这一前所未有的升级引发了联合国、主要大国以及地区利益相关方的紧急呼吁，敦促各方缓和局势，避免中东地区爆发更大规模的冲突。

联合国秘书长谴责中东局势升级

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯周四晚间发表声明，谴责以色列对伊朗目标的军事打击导致中东局势升级。

“秘书长谴责中东地区的任何军事升级，”古特雷斯发言人法尔汉·哈克在声明中表示。

声明指出，古特雷斯“特别关注以色列在伊朗核设施上的攻击，尤其是在伊朗与美国就核计划问题进行谈判的关键时刻。”

他提醒各成员国“按照《联合国宪章》和国际法行事”，并呼吁双方“保持最大克制，避免局势进一步恶化，这将是该地区难以承受的局面。”

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在YouTube上发表讲话称，以色列军队“打击了伊朗核武器计划的核心。”

与此同时，伊朗国家媒体报道，以色列的袭击导致伊朗革命卫队指挥官侯赛因·萨拉米等高级军官死亡。

伊朗最高领袖阿里·哈梅内伊誓言对以色列进行“严厉惩罚”。

“今天黎明时分，犹太复国主义政权用其撒旦般、沾满鲜血的双手在我们亲爱的国家犯下罪行。通过攻击居民区，它暴露了其更加恶毒的本性，”哈梅内伊表示。

英国外交大臣称局势“危险”

英国外交大臣大卫·拉米形容以色列对伊朗的夜间袭击为“危险时刻”，并敦促各方保持克制。

沙特阿拉伯谴责以色列对伊朗的“公然侵略”

曾与伊朗关系紧张的沙特阿拉伯在两年前实现和解后，也谴责了以色列的袭击。

“沙特王国强烈谴责并反对以色列对兄弟伊斯兰共和国伊朗的公然侵略，这破坏了其主权和安全，明显违反了国际法和规范，”沙特外交部在声明中表示。

特朗普希望重启与伊朗的核谈判

美国总统唐纳德·特朗普表示，他希望在以色列对德黑兰及其他伊朗城市的大规模空袭后，伊朗能重返谈判桌。

福克斯新闻频道首席国家安全记者詹妮弗·格里芬在X平台上写道，他们的团队就以色列的袭击与特朗普进行了交谈。

“伊朗不能拥有核武器，我们希望能重回谈判桌。我们拭目以待。有几位领导层人物将不会回来，”特朗普在袭击后通过电话对福克斯首席政治主播布雷特·拜尔表示。

特朗普表示，他在袭击发生前已知情，但强调美国军方没有参与。

美国中央司令部（CENTCOM）已进入高度戒备状态，特朗普正在观察是否会有报复行动，如果发生，美国将保护自己和以色列免受伊朗的攻击。

据政府官员透露，美国最近几周已补充了以色列的“铁穹”导弹。

日本“强烈”谴责以色列对伊朗的袭击

日本外相岩屋毅周五在东京对记者表示，日本“强烈”谴责以色列对伊朗的空袭，并呼吁各方保持克制。

“我们强烈谴责这一加剧局势的最新行动，”他说。

“中东地区的和平与稳定对日本至关重要，我们敦促所有相关方保持最大克制，平息局势。”

约旦关闭领空

约旦表示，不允许任何航班进入其领空。

“约旦王国不会允许任何侵犯其领空的行为，也不会成为任何冲突的战场，”政府发言人兼政府通信部长穆罕默德·阿尔-莫马尼表示。

“国家安全是红线，”莫马尼说。“王国不会允许任何威胁其安全和公民安全的企图。”

他呼吁国际社会向相关各方施压，“恢复平静，防止地区局势进一步升级。”

阿曼称以色列袭击威胁“外交解决方案”

作为伊朗与美国核谈判的关键调解人，阿曼警告称，以色列的袭击“威胁到外交解决方案的可能性，并破坏了地区的安全与稳定，”国家通讯社报道。

亚太地区对以色列袭击伊朗的反应

澳大利亚和新西兰周五对以色列与伊朗之间紧张局势的升级表示严重关切。

澳大利亚外长黄英贤表示，她的国家对事态发展感到“震惊”。

她呼吁各方避免“可能进一步破坏稳定的行为和言论，”澳大利亚广播公司（ABC）报道。

“我们都理解伊朗核与弹道导弹计划的威胁。这对国际和平与安全构成威胁，我们敦促各方优先考虑对话与外交，”她说。

新西兰外长温斯顿·彼得斯表示，他的国家对局势升级深感担忧，并警告任何进一步的报复行动“将显著增加地区战争的风险。”

“这将对中东造成灾难性后果，”彼得斯在X平台上发文称。

“各方优先考虑缓和局势至关重要。实现地区安全的最佳途径是美国与伊朗之间正在进行的谈判，”他补充道。

“我们已要求官员紧急直接向新西兰的以色列和伊朗大使传达这些信息。”

彼得斯表示，新西兰非常关注其驻伊朗工作人员及在更广泛地区的新西兰公民的安全。

中国驻德黑兰大使馆称伊朗当前的安全形势“严峻复杂”，并提醒中国公民和企业关注局势并采取预防措施。

“驻伊朗大使馆提醒在伊中国公民和企业密切关注局势，提高安全意识，加强安全防范措施，”《南华早报》援引大使馆声明报道。