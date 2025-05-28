美国前总统唐纳德·特朗普向加拿大提出了一项提议：如果加拿大愿意成为美国的一部分，可以免费加入他提出的“金穹顶”导弹防御系统。

否则，如果加拿大保持独立身份，参与该系统将需要支付610亿美元。特朗普在周二表示，他多次暗示美国的北方邻国应成为美国的第51个州。

加拿大对加入这一导弹防御计划表现出兴趣。该计划上周由特朗普公布，旨在抵御各种敌对武器的威胁。然而，加拿大明确拒绝了任何放弃主权的建议。

特朗普在他的平台上发文称：“我告诉加拿大，他们非常希望成为我们这个了不起的金穹顶系统的一部分。如果他们继续作为一个独立但不平等的国家，这将花费610亿美元，”

“如果他们成为我们珍贵的第51个州，将花费零美元。他们正在考虑这个提议！”

对于特朗普的言论，加拿大官员尚未作出立即回应。

特朗普在一周前宣布了“金穹顶”计划，称该计划将耗资约1750亿美元，并计划在他总统任期结束前的2029年投入使用。然而，专家警告称，该系统面临重大的技术和政治障碍，最终成本可能远高于特朗普的估算。

特朗普此前声称加拿大热衷于加入导弹防御网络。加拿大总理马克·卡尼随后证实，双方确实就此问题进行了“高层”会晤。

加拿大与美国通过北约和北美防空司令部（NORAD）长期保持防务合作关系。特朗普的提议似乎可能加剧与渥太华的紧张关系。本月早些时候，卡尼在访问白宫期间坚决拒绝了特朗普关于加拿大加入美国成为一个州的呼吁，表示加拿大“从来不是待售的商品”。

尽管存在分歧，卡尼和特朗普在此次访问中似乎缓解了特别是就美国对加拿大出口商品征收关税问题等的一些摩擦。