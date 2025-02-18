情感语言
文化
4分钟阅读
情感语言北卡罗来纳大学教堂山分校和马克斯·普朗克研究所的研究人员进行了一项有趣的研究，探讨不同语言如何表达情感。他们研究了全球近2,500种语言中愤怒、恐惧和喜悦等情感的表达方式。他们在《科学》杂志上发表的发现令人惊叹。
語言 / Reuters
2025年2月18日

你是否曾经想过，在不同的文化和语言中，我们是否以相同的方式体验爱、愤怒或喜悦？比如，英语中我们说"love"，土耳其语是"sevgi"，匈牙利语是"szerelem"。但这些词在三种语言中是否传达了相同的感情和想法呢？

北卡罗来纳大学教堂山分校和马克斯·普朗克研究所的研究人员进行了一项有趣的研究，探讨不同语言如何表达情感。他们研究了全球近2,500种语言中愤怒、恐惧和喜悦等情感的表达方式。他们在《科学》杂志上发表的发现令人惊叹。

看来，我们思考情感的方式可能取决于我们所说的语言。有些表达情感的词语是如此独特，似乎只属于某一种文化。例如，德语中的"Sehnsucht"指的是对另一种生活的强烈渴望，这在许多其他语言中没有直接的翻译。同样，来自巴布亚新几内亚拜宁人语言中的"awumbuk"一词，描述的是客人离开后的空虚感。

但这不仅仅是关于独特的词语。那么在不同语言中更常见的情感表达呢？

研究人员研究了多义词。比如在中文中，"微妙"这个词可以表示细腻，也可以表示复杂或难以捉摸。他们发现，尽管一些情感在不同语言中有相似的名称，但它们的含义可能大不相同。

例如，在某些语言中，"惊讶"与"恐惧"密切相关，而在其他语言中，它与"希望"和"渴望"相连。同样，"焦虑"在一种语言中可能与"愤怒"有关，而在另一种语言中可能与"悲伤"有关。即使是"骄傲"这个概念，也可能根据文化背景引发不同的情感——无论是正面的还是负面的。

研究还发现，地理位置相近的语言家族往往有类似的情感分类方式。但尽管存在这些差异，仍有一些普遍的模式。所有语言都区分愉悦和不愉悦的情感，以及涉及低强度或高强度兴奋的情感。例如，很少有语言会混淆悲伤的平静与愤怒的强烈，或者把喜悦的快乐与错误的遗憾混为一谈。

这支持了某些基本情感是植根于我们大脑的观点——这是我们与其他哺乳动物共享的特性。然而，在数千年的时间里，人类在这些基本情感的基础上发展出了丰富多样的情感表达方式。

所以，下次当你听到有人用另一种语言谈论情感时，请记住，历史和文化可能已经使它变成了与你所知道的稍有不同。


探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us