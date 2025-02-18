你是否曾经想过，在不同的文化和语言中，我们是否以相同的方式体验爱、愤怒或喜悦？比如，英语中我们说"love"，土耳其语是"sevgi"，匈牙利语是"szerelem"。但这些词在三种语言中是否传达了相同的感情和想法呢？

北卡罗来纳大学教堂山分校和马克斯·普朗克研究所的研究人员进行了一项有趣的研究，探讨不同语言如何表达情感。他们研究了全球近2,500种语言中愤怒、恐惧和喜悦等情感的表达方式。他们在《科学》杂志上发表的发现令人惊叹。

看来，我们思考情感的方式可能取决于我们所说的语言。有些表达情感的词语是如此独特，似乎只属于某一种文化。例如，德语中的"Sehnsucht"指的是对另一种生活的强烈渴望，这在许多其他语言中没有直接的翻译。同样，来自巴布亚新几内亚拜宁人语言中的"awumbuk"一词，描述的是客人离开后的空虚感。

但这不仅仅是关于独特的词语。那么在不同语言中更常见的情感表达呢？

研究人员研究了多义词。比如在中文中，"微妙"这个词可以表示细腻，也可以表示复杂或难以捉摸。他们发现，尽管一些情感在不同语言中有相似的名称，但它们的含义可能大不相同。

例如，在某些语言中，"惊讶"与"恐惧"密切相关，而在其他语言中，它与"希望"和"渴望"相连。同样，"焦虑"在一种语言中可能与"愤怒"有关，而在另一种语言中可能与"悲伤"有关。即使是"骄傲"这个概念，也可能根据文化背景引发不同的情感——无论是正面的还是负面的。

研究还发现，地理位置相近的语言家族往往有类似的情感分类方式。但尽管存在这些差异，仍有一些普遍的模式。所有语言都区分愉悦和不愉悦的情感，以及涉及低强度或高强度兴奋的情感。例如，很少有语言会混淆悲伤的平静与愤怒的强烈，或者把喜悦的快乐与错误的遗憾混为一谈。

这支持了某些基本情感是植根于我们大脑的观点——这是我们与其他哺乳动物共享的特性。然而，在数千年的时间里，人类在这些基本情感的基础上发展出了丰富多样的情感表达方式。

所以，下次当你听到有人用另一种语言谈论情感时，请记住，历史和文化可能已经使它变成了与你所知道的稍有不同。



