以色列总理本雅明·内塔尼亚胡暗示，以色列可能逐步减少从美国获得的安全和军事援助。据以色列媒体报道，这一表态是在与美国总统唐纳德·特朗普政府存在分歧的背景下作出的。

根据以色列《晚祷报》的报道，内塔尼亚胡在周日晚间对以色列议会外交与防务委员会表示：“我认为我们需要逐步摆脱对美国军事援助的依赖。”

内塔尼亚胡提到，以色列每年从美国获得40亿美元的援助用于购买武器，但特拉维夫可能会放弃这项援助，就像之前放弃经济援助一样。不过，他并未进一步解释这一意外声明背后的动机。

这一表态正值内塔尼亚胡与特朗普关系紧张之际。据报道，特朗普切断了与内塔尼亚胡的直接联系，认为以色列领导人在操控他。

内塔尼亚胡的言论是在美国与哈马斯就释放美以双重国籍人质埃丹·亚历山大进行直接谈判后发表的。

特朗普在一则声明中表示，哈马斯同意释放亚历山大，称这是“对美国的善意表现”。他还谈到了结束加沙“残酷战争”的可能性。

据以色列媒体报道，特朗普与内塔尼亚胡的分歧以及两国关系恶化主要涉及伊朗问题、也门胡塞武装、以色列在加沙的战争以及与哈马斯的停火谈判陷入僵局等议题。

特朗普计划于5月13日开始对沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋进行正式访问，但不会到访特拉维夫。

报道还指出，美国近期的一系列政策举措令以色列官员感到“意外”。其中包括华盛顿决定推进与也门胡塞武装的协议，以及显然放弃了推动沙特与以色列关系正常化的努力。

据报道，熟悉内情的消息人士称，沙特与以色列关系正常化长期以来是一个“公开的秘密”，但目前美国似乎准备在不要求沙特先与以色列实现关系正常化的情况下，与利雅得推进合作。

报道称，以色列官方对这些事态发展的沉默反映了特拉维夫与华盛顿之间日益加深的裂痕，两国的战略关系正显现出紧张的迹象。

美国与胡塞武装停火

周二，阿曼宣布成功促成美国与也门胡塞武装之间的停火协议。

特朗普确认了这一协议，称其将停止胡塞武装对红海和曼德海峡的美国船只的攻击，作为交换，美国将停止对也门的空袭。

然而，胡塞武装澄清称，该协议不包括以色列，他们将继续针对以色列目标采取行动，以声援加沙。