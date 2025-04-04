美国总统唐纳德·特朗普宣布的报复性关税在世界各地引发强烈反应。针对这一可能进一步升级贸易战的举措，美国财政部呼吁其他国家不要采取报复措施。

加拿大总理马克·卡尼周三表示，他们将对特朗普的关税做出回应。

他说：“我们的目标是采取明确和果断的行动。我们会这样做的。”他补充说，他们将在内阁会议之前讨论加拿大的应对措施。

墨西哥总统克劳迪娅·希因鲍姆表示，她将等待特朗普的声明对墨西哥产生何种影响，但强调他们的重点是加强墨西哥经济。

希因鲍姆表示：“这不是‘你向我征税，我就会向你征税’的问题”，并补充说，他们优先考虑的是自己的经济利益。

中国则明确表示反对特朗普的全面关税措施，并宣布将“采取反制措施，维护自身合法权利”。中国商务部表示，上述关税措施违反了国际贸易规则并威胁全球经济发展。

声明中称：“美国必须立即放弃这些单边霸凌行为。”

巴西国会通过了一项法律，赋予行政部门应对贸易壁垒的权力。政府称美国关于“互惠”的理由“不符合现实”。

就连以与特朗普关系密切而闻名的意大利总理乔治亚·梅洛尼也表示，这些关税是错误的。

她说：“这些做法不利于美国。我们将尽最大努力与美国达成协议，避免贸易战。”梅洛尼还指出，他们将根据意大利的利益与欧洲其他合作伙伴进行联系。

韩国临时总统韩德洙指示工业部与华盛顿积极谈判，以减少关税的影响。

美国财政部长斯科特·贝森特对福克斯新闻表示，各国不应采取报复行动，因为这样做会导致新的升级。

“不公平、非法、不合理”

欧洲议会国际贸易委员会主席伯恩德·朗格严厉批评特朗普对欧盟进口产品征收20%关税的决定。

他表示：“特朗普可能称之为‘解放日’，但对于普通公民来说，这是‘通货膨胀日’，”并强调这些不相称的措施只会导致新一轮的税收螺旋。

日本经济产业大臣武藤洋二表示，美国对日本进口产品征收24%的关税“极其不幸”，并呼吁华盛顿放弃这种做法。

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯表示，对澳大利亚征收的关税完全不公平。

阿尔巴尼斯表示：“特朗普谈论的是互惠。实际的互惠关税是零，而不是 10%。”他补充说，澳大利亚没有考虑采取报复措施。

智利总统加布里埃尔·博里奇在印度的一个商业论坛上表示，此类举措造成了不确定性，违反了国际贸易原则。

呼吁‘保持冷静’

一些国家选择对特朗普的关税采取更加谨慎的态度。

英国希望与美国达成的经济协议将减轻 10% 关税的影响。 “我们将保持冷静和决心，”贸易大臣乔纳森·雷诺兹说。

德国化学工业协会呼吁欧盟“保持冷静”，并表示不断升级的贸易战将损害欧洲经济。声明中称：“德国不应成为贸易战的棋子。”

新西兰贸易部长托德·麦克雷也对美国的关税表示反对，称所谓的税率并不反映现实。

麦克雷表示：“我们的关税非常低。不是 20%，而是低于美国认为的 10%。”他强调，报复将导致国内物价上涨，引发通胀。