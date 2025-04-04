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特朗普的报复性关税遭到全球强烈反对 美国警告各国不要报复
美国财政部警告各国不要采取报复措施，以避免紧张局势升级。
特朗普的报复性关税遭到全球强烈反对 美国警告各国不要报复
The US Treasury Secretary Scott Bessent said in an interview with Fox News that countries shouldn't retaliate because there would be an escalation. / Reuters
2025年4月4日

美国总统唐纳德·特朗普宣布的报复性关税在世界各地引发强烈反应。针对这一可能进一步升级贸易战的举措，美国财政部呼吁其他国家不要采取报复措施。

加拿大总理马克·卡尼周三表示，他们将对特朗普的关税做出回应。

他说：我们的目标是采取明确和果断的行动。我们会这样做的。他补充说，他们将在内阁会议之前讨论加拿大的应对措施。

墨西哥总统克劳迪娅·希因鲍姆表示，她将等待特朗普的声明对墨西哥产生何种影响，但强调他们的重点是加强墨西哥经济。

希因鲍姆表示：这不是你向我征税，我就会向你征税的问题，并补充说，他们优先考虑的是自己的经济利益。

中国则明确表示反对特朗普的全面关税措施，并宣布将采取反制措施，维护自身合法权利。中国商务部表示，上述关税措施违反了国际贸易规则并威胁全球经济发展。

声明中称：美国必须立即放弃这些单边霸凌行为。

巴西国会通过了一项法律，赋予行政部门应对贸易壁垒的权力。政府称美国关于互惠的理由不符合现实

就连以与特朗普关系密切而闻名的意大利总理乔治亚·梅洛尼也表示，这些关税是错误的。

她说：这些做法不利于美国。我们将尽最大努力与美国达成协议，避免贸易战。梅洛尼还指出，他们将根据意大利的利益与欧洲其他合作伙伴进行联系。

韩国临时总统韩德洙指示工业部与华盛顿积极谈判，以减少关税的影响。

美国财政部长斯科特·贝森特对福克斯新闻表示，各国不应采取报复行动，因为这样做会导致新的升级。

不公平、非法、不合理

欧洲议会国际贸易委员会主席伯恩德·朗格严厉批评特朗普对欧盟进口产品征收20%关税的决定。

他表示：特朗普可能称之为解放日，但对于普通公民来说，这是通货膨胀日并强调这些不相称的措施只会导致新一轮的税收螺旋。

日本经济产业大臣武藤洋二表示，美国对日本进口产品征收24%的关税极其不幸，并呼吁华盛顿放弃这种做法。

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯表示，对澳大利亚征收的关税完全不公平。

阿尔巴尼斯表示：特朗普谈论的是互惠。实际的互惠关税是零，而不是 10%他补充说，澳大利亚没有考虑采取报复措施。

智利总统加布里埃尔·博里奇在印度的一个商业论坛上表示，此类举措造成了不确定性，违反了国际贸易原则。

呼吁保持冷静

一些国家选择对特朗普的关税采取更加谨慎的态度。

英国希望与美国达成的经济协议将减轻 10% 关税的影响。我们将保持冷静和决心，贸易大臣乔纳森·雷诺兹说。

德国化学工业协会呼吁欧盟保持冷静，并表示不断升级的贸易战将损害欧洲经济。声明中称：德国不应成为贸易战的棋子。

新西兰贸易部长托德·麦克雷也对美国的关税表示反对，称所谓的税率并不反映现实。

麦克雷表示：我们的关税非常低。不是 20%，而是低于美国认为的 10%他强调，报复将导致国内物价上涨，引发通胀。

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