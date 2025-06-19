两名美国官员周三向路透社透露了这一消息，美国军方已将部分飞机和舰艇从中东基地撤离，以避免可能遭受伊朗攻击。

此举正值美国总统唐纳德·特朗普让外界猜测美国是否会加入以色列对伊朗核设施和导弹基地的轰炸行动之际。与此同时，在空袭进入第六天时，伊朗首都的居民纷纷逃离。

此外，美国驻卡塔尔大使馆周四发布警告，暂时限制其人员进入位于多哈郊外沙漠中的乌代德空军基地。该基地是美国在中东地区最大的军事设施。

大使馆建议驻卡塔尔的人员和美国公民提高警惕，称这是出于“谨慎考虑以及当前地区局势的紧张”。

两名要求匿名的美国官员表示，转移飞机和舰艇是保护美军计划的一部分，但拒绝透露具体转移了多少以及转移到了哪里。

其中一名官员透露，未停放在加固掩体中的飞机已从乌代德基地撤离，海军舰艇也从巴林的港口撤离。巴林是美国第五舰队的驻地。

该官员补充道，“这并非不常见的做法，部队保护是首要任务。”

据路透社本周报道，美国已将多架加油机转移至欧洲，并向中东部署了其他军事资产，包括额外的战斗机。

此外，一艘位于印太地区的航空母舰也正在驶向中东。

以色列上周五发起空袭，称其已得出结论，认为伊朗正接近研发核武器。

伊朗否认寻求核武器。

伊朗驻日内瓦联合国大使周三表示，伊朗已向华盛顿传达，如果美国直接参与以色列的军事行动，伊朗将作出强硬回应。