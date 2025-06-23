美国总统唐纳德·特朗普在周末美国袭击伊朗关键核设施后周日就伊朗问题提出政权更迭，特朗普政权高级官员警告德黑兰不要进行报复。

特朗普在其社交媒体账户上写道：“使用‘政权更迭’一词可能政治上不正确，但如果伊朗现政权无法让伊朗再次伟大，为什么不推翻政权呢？”。

此前特朗普政府官员，尤其是美国副总统J·D·万斯和国防部长皮特·赫格塞斯强调他们并非旨在推翻伊朗政府。

赫格塞斯在五角大楼告诉记者：“这次任务并非、也从来都与政权更迭无关。”他将此次行动描述为针对伊朗核计划的“精确打击”。

“午夜之锤行动”

“我们的观点非常明确：我们不希望政权更迭，”万斯在接受美国全国广播公司（NBC）“克里斯汀·韦尔克的新闻界见面会”节目采访时表示。

他补充道：“我们不想让局势延长或升级。我们的目标是终止他们的核计划，然后与伊朗人就长期解决方案进行对话。美国“无意进行任何地面行动。”

“午夜之锤行动”当时只有华盛顿和位于佛罗里达州坦帕的美国中东行动总部的少数人知晓。

美国参谋长联席会议主席丹·凯恩将军告诉记者，七架美国B-2轰炸机从美国本土飞往伊朗，飞行了18个小时，投下了14枚掩体炸弹。

凯恩说，在针对伊朗三处核设施的行动中，美国总共动用了75枚精确制导弹药、20多枚战斧导弹和125多架军用飞机。

此次行动将中东地区推向了一场新的重大冲突的边缘。地区紧张局势已持续了20多个月，加沙和黎巴嫩的战火不断，叙利亚的独裁者也已被推翻。