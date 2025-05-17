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世界银行：叙利亚拖欠债务已清偿,现可获新贷款
世界银行表示，截至5月12日,叙利亚不欠国际开发协会 (IDA)任何债务。国际开发协会（IDA） 是世界最贫穷国家的银行基金。
世界银行：叙利亚拖欠债务已清偿,现可获新贷款
The bank will work with partners to fund programs that aid Syrians and support regional stability. / Photo: Reuters
2025年5月17日

世界银行表示，在收到沙特阿拉伯和卡塔尔的付款后，已清偿叙利亚1550万美元的未偿债务，使该国有资格申请数百万美元的重建和预算支持赠款。

沙特阿拉伯和卡塔尔在今年4月表示，他们将代为支付叙利亚在多边开发银行的欠款，这将使叙利亚符合新的赠款项目的资格，但需遵守该银行的运营政策。

此举是在美国总统唐纳德·特朗普意外宣布将解除对叙利亚的所有制裁之后做出的。叙利亚在经历了13年的内战后，正努力重建。预计美国将在未来几周内开始提供部分制裁缓解措施。

世界银行表示，截至5月12日，叙利亚在国际开发协会（该银行为最贫困国家设立的基金）中已无未偿余额。

世界银行发表的声明指出，“我们很高兴叙利亚的欠款清偿将使世界银行集团能够重新与该国接触，并解决叙利亚人民的发展需求，经过多年的冲突，叙利亚正走在复苏和发展的道路上。”

世界银行表示，将与其他国家合作，帮助调动公共和私人资金，用于帮助叙利亚人民改善生活的项目，从而稳定该国及其所在地区。

世界银行还提到，其与叙利亚的第一个项目将重点关注电力供应的改善，这将促进经济发展，并支持从医疗、教育到供水和生计的基本服务的提供。

世界银行表示，“拟议的项目是世界银行集团计划加大对叙利亚支持力度的第一步，旨在应对叙利亚的紧迫需求并投资于长期发展。”

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