据胡塞武装的Al-Masirah电视台报道，美国对也门胡代达省拉斯伊萨燃料港的空袭已导致至少38人死亡，其中包括医护人员。

美国军方表示，周四对该港口的袭击旨在切断伊朗支持的胡塞武装的供应和资金来源。

自3月15日以来，美国几乎每天都对胡塞武装进行空袭，试图结束其对红海和亚丁湾民用船只及军舰的袭击。

胡塞武装自2023年底开始发动袭击，以声援加沙的巴勒斯坦人。

以色列军方周五声称，他们拦截了一枚来自也门的导弹。

美国中央司令部（CENTCOM）在一份声明中表示：“这些空袭的目标是削弱胡塞武装的经济力量，他们继续给本国人民带来巨大痛苦。”

胡塞武装卫生部发言人阿尼斯· 阿拉斯巴希早些时候表示，初步死亡人数为20人，其中包括5名医护人员。

他还表示，“美国的袭击导致拉斯伊萨油港有50名工人和员工受伤。”

“由于仍在确认尸体，死亡人数可能会进一步上升。”他补充道。

火球

美国袭击的拉斯伊萨港位于也门西海岸的红海沿岸。

周五早些时候，胡塞武装的Al-Masirah电视台播出了据称是“美国对港口袭击的首批画面”，画面显示船只周围出现火球，浓烟滚滚，似乎仍有火灾在持续。

“民防救援队和医护人员正在全力搜寻和营救受害者，并扑灭火灾。”阿拉斯巴希说道。

自2023年10月特拉维夫对加沙发动战争以来，胡塞武装经常向以色列发射导弹和无人机。

以色列军方表示，“在以色列多个地区响起警报后，一枚从也门发射的导弹被拦截。” 并称，已部署防空系统“以拦截威胁”。

胡塞武装的袭击阻碍了通过苏伊士运河的航运——这一重要航道通常承载着全球约12%的航运流量——迫使许多公司绕道非洲南端，增加了高昂的成本。

美国首次在乔·拜登总统任期内对胡塞武装进行打击，而他的继任者唐纳德·特朗普总统则誓言，军事行动将持续，直到胡塞武装不再对航运构成威胁。

周四晚，法国国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔努表示，一艘法国护卫舰在红海摧毁了一架从也门发射的无人机。

他表示：“我们的武装部队继续致力于确保海上航行自由。”