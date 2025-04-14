据悉，伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇本周将访问莫斯科，讨论最近在阿曼与美国举行的核谈判。外交部发言人周一发表了这一声明。

上周六，阿拉格奇在马斯喀特与美国中东特使史蒂夫·维特科夫举行了会谈，这是自2015年协议破裂以来伊朗与美国之间最高级别的核谈判。

发言人埃斯梅尔·巴卡伊表示：“阿拉格奇博士将在本周末前往莫斯科。” 他补充说，此次访问是“事先计划好的”，并将是“讨论马斯喀特会谈最新进展的机会”。

伊朗和美国分别称周六的会谈“具有建设性”。

此次谈判是在美国总统唐纳德·特朗普向伊朗最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊致信数周后进行的。信中呼吁进行核谈判，同时警告如果德黑兰拒绝，可能采取军事行动。

作为伊朗的亲密盟友，俄罗斯和中国最近几周也与伊朗就其核计划进行了讨论。

莫斯科对伊朗与美国的会谈表示欢迎，并推动外交解决方案，同时警告军事对抗将是一场“全球灾难”。

伊朗与美国的下一轮谈判定于4月19日星期六举行。

伊朗尚未确认地点，但荷兰外交大臣和外交消息人士表示，下一轮讨论将在意大利首都罗马举行。

红线

伊朗通讯社（IRNA）报道称，谈判将在欧洲举行，但未作进一步说明。

巴卡伊表示，下一轮谈判将继续通过阿曼的调解进行间接对话，并补充说，直接谈判“无效”且“无益”。

他此前曾表示，下一轮谈判的唯一重点将是“核问题和解除制裁”，并强调伊朗“不会与美方就其他任何问题进行谈判”。

周日晚些时候，伊朗通讯社IRNA报道称，伊朗的地区影响力及其导弹能力是谈判中的“红线”。

2018年，在特朗普的第一任期内，美国退出了2015年的协议，并重新对伊朗实施严厉制裁。

在特朗普退出协议后的一年内，伊朗继续遵守协议，但随后开始逐步减少履约。

伊朗一再否认其寻求核武器的指控。

巴卡伊重申，伊朗将在未来几天接待联合国核监督机构负责人拉斐尔·格罗西，但他指出，访问的具体细节仍“待定”。

格罗西在社交媒体X上确认，他将在“本周晚些时候”前往德黑兰。

他说，“在当前急需外交解决方案的时刻，与机构的持续接触与合作至关重要”。

国际原子能机构负责人上次访问伊朗是在去年11月，当时他与包括总统马苏德·佩泽什基安在内的高级官员进行了会谈。

该机构今年二月份发布的最新季度报告称，伊朗估计拥有 274.8 公斤（605 磅）丰度为 60% 的铀。这一数量大大超过了2015年协议规定的3.67%的限额，并且更接近武器级材料所需的90%的门槛。