加沙战争
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饥荒状况恶化的加沙记录45例急性弛缓性麻痹
卫生官员警告, 由于营养不良、水污染和服务崩溃加剧了疫情, 可能与脊髓灰质炎病毒或格林-巴利综合征有关。
饥荒状况恶化的加沙记录45例急性弛缓性麻痹
Gaza records 45 cases of acute flaccid paralysis amid worsening famine under Israeli siege / AA
2025年7月23日

加沙卫生部表示，在过去两个月中，加沙地带记录了45例急性弛缓性麻痹（AFP）病例——这是在以色列封锁下人道主义危机恶化的情况下出现的前所未有的激增。

“由于缺乏准确诊断的能力，这些病例可能是由脊髓灰质炎病毒或格林-巴利综合征引起的，”卫生部在周二的一份声明中表示。

AFP病例的激增被认为与以色列的袭击和封锁导致的灾难性环境和公共卫生状况有关。

卫生部指出，严重的营养不良、水污染、污水系统崩溃、垃圾堆积以及传染病的传播是导致这种神经系统疾病的主要因素。这种疾病会引起突然的肌肉无力，甚至可能导致永久性瘫痪。

卫生部发出了紧急人道主义呼吁，要求国际机构和援助组织立即介入，停止袭击，拯救卫生系统，并解决生活条件的崩溃问题。

人道主义危机加剧

加沙正经历其历史上最严重的人道主义危机之一，日益加剧的饥荒与自2023年10月7日开始的以色列长期军事行动交织在一起。

卫生部宣布，由于以色列自2025年3月全面关闭边境口岸导致燃料短缺，六个医疗中心，包括一家医院和加沙的中央氧气站，已停止运作。

卫生部警告称，如果燃料和医疗物资得不到补充，所有剩余的医院可能会在48小时内关闭。

卫生官员报告，自10月以来已有101名巴勒斯坦人因饥荒和营养不良死亡，其中包括80名儿童。在过去24小时内，又有15人死亡，其中包括4名儿童。

加沙政府媒体办公室在周日警告称，该地区在连续140多天无法获得人道主义援助后，正处于“大规模死亡”的边缘。

自10月以来，以色列的军事行动已导致超过59,100名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童，并摧毁了加沙的基础设施。

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