英国周二宣布了一项涵盖100项新制裁的全面计划，目标是俄罗斯的军事、能源、金融部门以及信息行动，以回应俄罗斯对乌克兰的攻击。

此举正值俄罗斯发动战争以来最大规模的无人机袭击之际。上周六，俄罗斯向乌克兰城市发射了273架无人机，其中包括对苏梅市一辆公交车的致命袭击，据报道造成9名平民死亡。

英国外交大臣大卫·拉米谴责了这些袭击，他表示：“（俄罗斯总统）普京的最新袭击再次暴露了他作为战争贩子的本质。我们敦促他立即同意全面、无条件的停火，以便就公正和持久的和平展开谈判。”

新制裁旨在破坏俄罗斯武器系统（如伊斯坎德尔导弹）的供应链。

英国还将46家金融机构、圣彼得堡货币交易所和俄罗斯存款保险机构列为制裁目标，指控它们协助规避制裁。

此外，英国还针对克里姆林宫的“信息战”采取了新措施，对社会设计机构（SDA）的14名成员实施制裁，扩大了此前对这一与克里姆林宫相关组织的制裁行动。

另外，英国还制裁了俄罗斯“影子舰队”的18艘船只及其多名支持者，包括英国公民约翰·迈克尔·奥默罗德和两名俄罗斯油轮船长。

这些行动是在本月早些时候宣布的110项类似制裁之后的进一步措施。

英国表示，正与国际伙伴合作收紧石油价格上限，并审查当前每桶60美元的限制，以进一步限制俄罗斯的关键石油收入。

欧盟对俄罗斯实施新一轮制裁

与此同时，欧盟周二正式通过了针对俄罗斯的新一轮制裁，目标是其“影子舰队”油轮，并威胁将对莫斯科采取更多惩罚措施，原因是其未能同意乌克兰停火。

“欧盟已批准第17轮对俄制裁，目标是近200艘‘影子舰队’船只，”欧盟外交政策负责人卡亚·卡拉斯在社交媒体X上写道。

“更多针对俄罗斯的制裁正在筹备中。俄罗斯战争持续的时间越长，我们的回应就越强硬。”

针对克里姆林宫的最新制裁已酝酿数周，并在上周获得欧盟国家批准。

布鲁塞尔已提出一套新的措施方案，欧盟领导人威胁莫斯科，如果不推进乌克兰停火，将面临“严厉制裁”。

第17轮制裁包括将近200艘俄罗斯“影子舰队”油轮列入黑名单，旨在限制莫斯科出口石油的能力。

此外，还对数十名俄罗斯官员实施资产冻结和签证禁令。

欧盟还采取了进一步措施，针对俄罗斯在欧盟内所谓的“混合攻击”。