据Axios报道，美国总统唐纳德·特朗普无意继续对伊朗进行军事打击，而是希望与德黑兰达成和平协议。该报道援引一位未具名的美国官员的话称，在伊朗核设施遭袭不久后，特朗普与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡取得联系，分享了袭击的结果，并表达了希望与伊朗达成协议的意愿。

报道称，这位美国官员表示：“总统不希望继续发动打击。他已准备好应对伊朗的报复，但他告诉内塔尼亚胡，他希望和平。”

一位以色列官员向Axios证实了这一立场，他表示：“美国人明确告诉我们，他们希望结束这一轮冲突。他们不反对我们继续发动打击，但对他们来说，这已经结束了。”

报道还指出，在美国发动袭击之前，以色列应美方要求，在48小时内摧毁了伊朗的防空系统。美以官员透露，美国在袭击福尔多核设施前向以色列提供了一份目标清单。

根据报道，美国使用B-2隐形轰炸机投掷钻地炸弹袭击了福尔多核设施，并从美国潜艇发射了数十枚巡航导弹，目标包括纳坦兹和伊斯法罕的多个地点。

美军参谋长联席会议主席丹·凯恩将军表示，此次行动中有超过125架美军飞机参与，包括隐形轰炸机、战斗机、加油机、一艘导弹潜艇以及侦察机。

特朗普将此次打击描述为“非常成功”。

此次局势升级始于6月13日以色列对伊朗军事和核目标的空袭，随后德黑兰以导弹袭击作为回应。

伊朗卫生部报告称，以色列对伊朗的战争导致430人死亡，超过3500人受伤；而特拉维夫方面则表示，伊朗的导弹和无人机袭击造成25人死亡，数百人受伤。