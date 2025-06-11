41名以色列士兵宣布，他们将不再继续服役，称在被围困的加沙地区持续进行的种族灭绝是一场为了保护总理本雅明·内塔尼亚胡的政治生存而非为了以色列安全或解救人质的战争。

据以色列《新消息报》报道，这些士兵来自以色列情报和网络战部门，他们于周二向内塔尼亚胡、国防部长以色列·卡茨、参谋长埃亚尔·扎米尔以及其他内阁成员递交了一封签名信，表达了他们的拒绝服役立场。

签署者以“为人质的士兵”为标题写道，加沙的军事行动升级并非“安全决策，而是政治决策”。

他们批评了扩大对巴勒斯坦领土暴力的决定，认为其目的是“维护执政联盟，而非保护以色列公民”。

这些士兵表示，他们不会参与“内塔尼亚胡的生存战争”。部分士兵承诺公开表达拒绝服役的立场，而另一些人则表示将采取更低调的“灰色地带”抗议形式。

扎米尔在六月初指示军方扩大对加沙的军事行动，涉及加沙北部和南部的更多地区，而此时被围困的加沙地带的人道主义危机正在恶化。

以色列估计，目前仍有56名人质在加沙，其中20人被认为还活着。同时，根据巴勒斯坦和以色列人权组织的报告，超过10,100名巴勒斯坦人被关押在以色列监狱中，面临严酷的条件，包括酷刑、饥饿和医疗忽视。

哈马斯多次提议释放所有以色列俘虏，以换取战争的结束、以色列军队完全撤出加沙以及释放巴勒斯坦囚犯。然而，内塔尼亚胡拒绝了这些条件，坚持要求解除巴勒斯坦抵抗派别的武装，并推动重新控制加沙。

以色列反对派和人质家属指责内塔尼亚胡为了取悦其极右翼联盟伙伴并维持权力而延长战争。

以色列军队无视国际社会的停火呼吁，自2023年10月以来对加沙展开了残酷的军事行动，导致近55,000名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童。

在这场种族灭绝的过程中，以色列几乎将这个被封锁的地带夷为废墟，并几乎使其所有居民流离失所。

去年11月，国际刑事法院对内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特发出了因在加沙犯下战争罪和危害人类罪的逮捕令。

此外，以色列还因其在加沙对平民的战争罪行面临国际法院的种族灭绝诉讼。