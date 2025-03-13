美国总统唐纳德·特朗普对所有美国钢铁和铝进口产品提高关税的政策正式生效，旨在以符合美国利益的方式重新调整全球贸易规则。此举迅速引发了欧洲的报复行动。

特朗普的这一行动加强了对美国钢铁和铝生产商的保护，恢复了对所有相关进口产品25%的全球关税，并将关税范围扩大到数百种下游产品，包括螺母、螺栓、推土机刀片和汽水罐等。

欧洲委员会几乎立即作出回应，宣布将从下个月起对价值260亿欧元（约280亿美元）的美国商品征收反制关税。

美国的亲密盟友加拿大、英国和澳大利亚对这一全面关税政策提出批评。加拿大正在考虑采取对等措施，而英国商业与贸易大臣乔纳森·雷诺兹表示，“所有选项都在考虑范围内”，以维护国家利益。

在关税生效的最后期限前夕，特朗普周二威胁将对加拿大的钢铁和铝出口关税提高至50%。然而，在安大略省省长道格·福特同意暂停对明尼苏达州、密歇根州和纽约州的电力出口征收25%的附加费，直到美国取消早前的关税后，特朗普放弃了这一计划。

白宫发言人将美国对加拿大施加的压力描述为“美国人民的胜利”。

美国海关和边境保护局在午夜截止时间之前就停止了符合配额安排的免税进口，通知发货人相关文件必须在周二下午4:30之前在美国入境港口完成，否则将收取全额关税。

行业团体对关税的回归表示欢迎

美国钢铁生产商对恢复特朗普2018年实施的金属关税表示支持，这些关税此前因多个国家的豁免和配额以及数千种产品的特定豁免而被削弱。

“通过关闭多年来被滥用的关税漏洞，特朗普总统将再次推动钢铁行业，为重建美国做好准备，”钢铁制造商协会主席菲利普·贝尔在声明中表示。

贝尔补充道：“修订后的关税将确保美国钢铁制造商能够继续创造高薪工作并进行更大的投资，同时不被不公平的贸易行为所削弱。”

加拿大能源部长乔纳森·威尔金森告诉路透社，如果美国关税持续，加拿大可能采取非关税措施，例如限制对美国的石油出口或对矿产出口征收关税。

中国仍然是美国铝及铝制品的第二大供应国，但已经因被指控倾销和补贴而面临高额关税。此外，特朗普在过去一个月内因芬太尼走私问题对中国新增了20%的关税。