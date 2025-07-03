据以色列公共广播公司KAN 7月2日报道，以色列在与伊朗停火期间与俄罗斯就伊朗和叙利亚问题举行了秘密会谈。

会谈开始于6月24日停火一周后，当时莫斯科提出在以色列和伊朗之间进行调解。

消息中没有提供会谈内容的具体细节，但表示以色列官员正在寻求包括伊朗和叙利亚在内的外交解决方案。

与此同时，以色列正在寻求与美国就伊朗问题达成更广泛的协议。

预计以色列总理本雅明·内塔尼亚胡将于下周在华盛顿与美国总统唐纳德·特朗普举行的会晤中提出这一问题。

据报道，以色列希望为伊朗建立一个类似于之前与黎巴嫩谈判的框架。

6月13日以色列对伊朗发动空袭，在特朗普6月24日宣布停火后空袭停止。

当时俄罗斯外交部发表严词声明，称以色列的袭击“绝对不可接受”，并警告称“此次挑衅的一切后果都将由以色列领导层承担”。

莫斯科强烈谴责以色列的行动，但并未表示将向德黑兰提供除政治支持以外的任何援助。尽管两国签署了伙伴关系协议。

自停火以来，以色列官员一直在讨论扩大被称为“亚伯拉罕协议”的正常化协议。

作为这一更广泛区域战略的一部分，与叙利亚的间接谈判也可能正在进行中。

几十年来俄罗斯一直在中东保持着微妙的平衡，与以色列保持着友好关系，同时与伊朗发展着牢固的经济和军事联系。

以色列近期对伊朗核设施和军事设施的袭击造成高级将领和科学家死亡，而德黑兰方面则以无人机和导弹予以回击，给莫斯科带来了复杂的外交挑战。

不过，这也可能为莫斯科创造机会，使其能够进行斡旋，以结束这场冲突。

一些莫斯科观察家认为，关注以色列和伊朗之间的冲突可能会转移全球对乌克兰战争的注意力，并通过削弱西方对基辅的支持来符合俄罗斯的利益。