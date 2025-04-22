去年韩国韩华新能源Qcells公司、总部位于亚利桑那州的First Solar Inc.和旨在保护其在美国太阳能生产领域数十亿美元投资的几家小型公司提起诉讼。

原告团体美国太阳能制造贸易委员会指控在马来西亚、柬埔寨、泰国和越南设有工厂的中国大型太阳能电池板制造商以低于生产成本的价格销售太阳能电池板，并获得不公平的政府补贴。他们认为这种情况使得美国产品缺乏竞争力。

周一公布的关税因公司和国家而异，但总体上高于去年年底公布的初步关税。

对马来西亚晶科能源产品征收的反倾销税和反补贴税总额属于最低之列，仅为41.56%。其竞争对手天合光能泰国业务的产品面临375.19%的税率。

晶科能源和天合光能均未立即对此事发表评论。

由于制造商选择不配合美国的调查，柬埔寨产品可能被征收超过 3500% 的关税。

美国制造商集团的律师蒂姆·布莱特比尔 (Tim Brightbill) 告诉记者：“这些结果非常强劲。我们相信此次调查将揭露中国企业在这四个国家的不公平贸易行为，这些行为长期以来损害了美国太阳能制造业。”

去年向美国供应价值超过 100 亿美元的太阳能产品（占美国国内供应大部分）的国家威胁要对产品征收关税，这导致全球太阳能产品贸易发生巨大变化。今年从四个目标国家的进口量仅为去年同期的一小部分，而从老挝和印度尼西亚等国进口的电池板数量则有所增加。

包括美国太阳能产业协会贸易集团在内的反对者表示，关税将损害美国太阳能制造商的利益，因为它们可能会提高进口电池并在美国工厂组装太阳能电池板的成本。 2022年出台新的清洁能源生产补贴政策后，这些设施开始增加。

美国 太阳能 产业协会 负责人尚未对此事发表评论。

为使关税最终生效，国际贸易委员会必须在 6 月份投票决定该行业是否因倾销和补贴进口而受到实质性损害。