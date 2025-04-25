国际
3分钟阅读
俄罗斯将军在汽车炸弹袭击中身亡
周五莫斯科附近一辆停放的汽车内安装的爆炸装置发生爆炸，一名俄罗斯高级将领失去生命。此前曾声称对一些袭击事件负责的基辅，尚未对周五的袭击事件发表评论。
俄罗斯将军在汽车炸弹袭击中身亡
The "blast was caused by the triggering of an improvised explosive device" packed with metal fragments designed to cause maximum harm, investigators said. / Social Media
2025年4月25日

周五莫斯科附近一辆停放的汽车内安装的爆炸装置发生爆炸，一名俄罗斯高级将领失去生命。负责调查该国重大犯罪的调查委员会发表声明表示，已对事件展开谋杀案调查。

有关方面确认受害者为俄罗斯总参谋部主要作战局副局长雅罗斯拉夫·莫斯卡利克中将。

调查人员表示，一辆大众高尔夫汽车在莫斯科东部巴拉希哈镇一栋公寓楼外发生爆炸，他们已对谋杀和爆炸物走私案展开调查。

社交媒体上分享的现场图像显示，车辆已完全烧毁。

调查新闻网站 Agentstvo 援引泄露的信息报道称，莫斯卡利克住在巴拉希哈，但爆炸的汽车并非他的登记车辆。

《消息报》公布的监控录像显示，发生在一个人正走向车辆时的爆炸十分剧烈，碎片飞溅到空中。

调查人员表示：“爆炸是由一个装满金属碎片的简易爆炸装置引发的，目的是造成最大程度的破坏。”

据俄罗斯官方消息称，莫斯卡利克曾担任2015年乌克兰军队与俄罗斯支持的分离主义分子冲突期间举行的“诺曼底模式”会谈的俄罗斯军事代表。

俄罗斯总统普京于2021年授予莫斯卡利克中将军衔。

此次爆炸与莫斯科先前在乌克兰军事行动中针对俄罗斯人的袭击类似。

基辅此前曾声称对类似袭击负责，但尚未对周五的袭击发表任何评论。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us