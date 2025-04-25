周五莫斯科附近一辆停放的汽车内安装的爆炸装置发生爆炸，一名俄罗斯高级将领失去生命。负责调查该国重大犯罪的调查委员会发表声明表示，已对事件展开谋杀案调查。

有关方面确认受害者为俄罗斯总参谋部主要作战局副局长雅罗斯拉夫·莫斯卡利克中将。

调查人员表示，一辆大众高尔夫汽车在莫斯科东部巴拉希哈镇一栋公寓楼外发生爆炸，他们已对谋杀和爆炸物走私案展开调查。

社交媒体上分享的现场图像显示，车辆已完全烧毁。

调查新闻网站 Agentstvo 援引泄露的信息报道称，莫斯卡利克住在巴拉希哈，但爆炸的汽车并非他的登记车辆。

《消息报》公布的监控录像显示，发生在一个人正走向车辆时的爆炸十分剧烈，碎片飞溅到空中。

调查人员表示：“爆炸是由一个装满金属碎片的简易爆炸装置引发的，目的是造成最大程度的破坏。”

据俄罗斯官方消息称，莫斯卡利克曾担任2015年乌克兰军队与俄罗斯支持的分离主义分子冲突期间举行的“诺曼底模式”会谈的俄罗斯军事代表。

俄罗斯总统普京于2021年授予莫斯卡利克中将军衔。

此次爆炸与莫斯科先前在乌克兰军事行动中针对俄罗斯人的袭击类似。

基辅此前曾声称对类似袭击负责，但尚未对周五的袭击发表任何评论。