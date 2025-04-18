巴基斯坦警方近日逮捕了数十人，这些人涉嫌参与针对美国快餐连锁品牌肯德基（KFC）的超过10起袭击事件。这些袭击源于反美情绪以及对其盟友以色列在加沙战争的反对态度，相关官员表示。

警方证实，在包括南部港口城市卡拉奇、东部城市拉合尔以及首都伊斯兰堡在内的主要城市，共发生了至少11起肯德基门店遭袭事件。抗议者手持棍棒，对门店进行破坏。据官员透露，本周已有至少178人被逮捕。

肯德基及其母公司百胜集团（Yum Brands），均为美国公司，目前尚未对此事作出回应。

在拉合尔，警方表示已加强对全市27家肯德基门店的安保措施，此前该市发生了两起袭击事件，并成功阻止了另外五起。

“我们正在调查不同个人和团体在这些袭击中的角色，”拉合尔高级警官费萨尔·卡姆兰（Faisal Kamran）表示。他补充说，已有11人被捕，其中包括一名巴基斯坦拉巴伊克运动（TLP）成员。他还指出，这些抗议活动并非由TLP正式组织。

TLP发言人雷汉·莫辛·汗（Rehan Mohsin Khan）表示，该组织“呼吁穆斯林抵制以色列产品，但并未号召在肯德基门店外抗议”。

“如果有其他人自称是TLP领导人或活动人士，并参与了此类活动，这应被视为其个人行为，与本党的政策无关，”汗说道。

近年来，由于以色列在加沙的军事行动，西方品牌在巴基斯坦及其他穆斯林占多数的国家遭遇了抵制和其他形式的抗议。

2023年10月7日，以色列对加沙发动了残酷的战争。据当地卫生部门统计，自战争爆发以来，已有超过51,000名巴勒斯坦人丧生。

百胜集团表示，其旗下另一品牌必胜客（Pizza Hut）也因与以色列战争相关的抵制活动而受到长期影响。

在巴基斯坦，随着部分消费者避开美国品牌，本地品牌在快速增长的可乐市场中取得了一定进展。据环球数据（GlobalData）数据显示，2023年，可口可乐在巴基斯坦消费市场的份额从2022年的6.3%下降至5.7%，而百事可乐的市场份额则从10.8%下降至10.4%。

本月早些时候，巴基斯坦宗教领袖呼吁抵制任何被认为支持以色列或美国经济的产品或品牌，但同时要求民众保持和平，不要破坏财产。