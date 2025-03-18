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特朗普计划本周与普京讨论乌克兰问题
美国和俄罗斯总统预计将讨论在乌克兰可能实现的停火和资产分割问题，双方谈判仍在继续。
特朗普计划本周与普京讨论乌克兰问题
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin at G20 leaders summit in Osaka / Reuters
2025年3月18日

美国总统唐纳德·特朗普表示，他计划于周二与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京通话，讨论结束乌克兰战争的问题，并说道，双方已在讨论“分配某些资产”的事宜。

美国官员周日表示，在华盛顿于沙特阿拉伯的会谈之后，对于提出的在长达三年的战争中达成停火的提议，他们对乌克兰与俄罗斯的停火协议在数周内达成持乐观态度。

特朗普在“空军一号”上表示：“我认为我们会谈论土地……我们会谈论发电厂。”

“我认为双方已经讨论了很多内容，乌克兰和俄罗斯都参与其中。我们已经在讨论分配某些资产的问题。”

华盛顿及其欧洲盟友正在敦促莫斯科接受停火，但普京尚未明确表态，反而列出了一系列条件，并对提议提出了“严重问题”。

特朗普的冲突问题特使史蒂夫·维特科夫日前与普京会谈数小时后告诉CNN，他认为“两位总统本周将会进行一次非常积极的讨论”。

他补充道，特朗普“真的希望在未来几周内达成某种协议，我相信这可能会实现。”

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基周六指责克里姆林宫不愿结束战争。他警告称，莫斯科首先希望 “改善战场局势”，然后才会接受任何停火。

鲁比奥与拉夫罗夫会谈

早些时候，莫斯科表示，美国国务卿马尔科·鲁比奥曾致电俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫，讨论上个月在沙特阿拉伯举行的美俄峰会上达成共识的“具体实施方面”。

今年2月在利雅得举行的会议是自2022年2月莫斯科发动攻击以来，美国与俄罗斯之间的首次高层会谈。

俄罗斯外交部表示，“谢尔盖·拉夫罗夫和马尔科·鲁比奥同意保持联系”，但未提及美国提出的停火建议。

美国国务院发言人塔米·布鲁斯周六表示，两人“讨论了乌克兰问题的下一步措施”，并“同意继续努力恢复美俄之间的沟通”。

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