美国总统唐纳德·特朗普表示，他计划于周二与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京通话，讨论结束乌克兰战争的问题，并说道，双方已在讨论“分配某些资产”的事宜。

美国官员周日表示，在华盛顿于沙特阿拉伯的会谈之后，对于提出的在长达三年的战争中达成停火的提议，他们对乌克兰与俄罗斯的停火协议在数周内达成持乐观态度。

特朗普在“空军一号”上表示：“我认为我们会谈论土地……我们会谈论发电厂。”

“我认为双方已经讨论了很多内容，乌克兰和俄罗斯都参与其中。我们已经在讨论分配某些资产的问题。”

华盛顿及其欧洲盟友正在敦促莫斯科接受停火，但普京尚未明确表态，反而列出了一系列条件，并对提议提出了“严重问题”。

特朗普的冲突问题特使史蒂夫·维特科夫日前与普京会谈数小时后告诉CNN，他认为“两位总统本周将会进行一次非常积极的讨论”。

他补充道，特朗普“真的希望在未来几周内达成某种协议，我相信这可能会实现。”

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基周六指责克里姆林宫不愿结束战争。他警告称，莫斯科首先希望 “改善战场局势”，然后才会接受任何停火。

鲁比奥与拉夫罗夫会谈

早些时候，莫斯科表示，美国国务卿马尔科·鲁比奥曾致电俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫，讨论上个月在沙特阿拉伯举行的美俄峰会上达成共识的“具体实施方面”。

今年2月在利雅得举行的会议是自2022年2月莫斯科发动攻击以来，美国与俄罗斯之间的首次高层会谈。

俄罗斯外交部表示，“谢尔盖·拉夫罗夫和马尔科·鲁比奥同意保持联系”，但未提及美国提出的停火建议。

美国国务院发言人塔米·布鲁斯周六表示，两人“讨论了乌克兰问题的下一步措施”，并“同意继续努力恢复美俄之间的沟通”。