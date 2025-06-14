印度航空公司的一架波音787-8梦想客机在周四中午前发出紧急求救信号后坠毁，撞上居民楼时化作一团火球。

据警方消息人士周六透露，这起发生在印度北部城市艾哈迈达巴德的空难已造成279人遇难，这是21世纪最严重的飞机灾难之一。

飞机上共有242名乘客和机组人员，仅有一人生还。飞机坠毁后，尾部残骸卡在了一栋供医务人员居住的宿舍楼中。

地面上至少有38人丧生。

安尼尔·帕特尔说道，“两年来我第一次见到我的孩子，那是多么美好的时光。他的儿子和儿媳在登上印度航空的航班前给了他一个惊喜探访。

“而现在，一切都没了，”他说着，泪流满面。“神明使命完成了。”

搜寻黑匣子

悲痛欲绝的乘客家属正在艾哈迈达巴德提供DNA样本，其中一些人不得不飞往印度协助这一过程。

官方的遇难人数在缓慢的DNA鉴定过程完成之前尚无法最终确定。

印度航空公司表示，机上共有169名印度乘客、53名英国乘客、7名葡萄牙乘客和1名加拿大乘客，以及12名机组人员。

遇难者中既有高级政治人物，也有卖茶的少年。

唯一的幸存者维什瓦什·库马尔·拉梅什，现年40岁，他表示自己也无法解释为何能够幸存。

这位英国公民在医院病床上接受国家广播公司DD新闻采访时说道，“一开始，我也以为自己要死了，但后来我睁开眼睛，发现自己还活着。”

印度航空部长拉姆·莫汉·奈杜·金加拉普周五表示，已找到一个飞行数据记录器（即黑匣子），并称这将“极大地帮助”调查工作。

法医团队仍在寻找第二个黑匣子，同时调查为何飞机在起飞后仅升至约100米（330英尺）高度时便坠毁。

美国飞机制造商波音公司表示，他们正在与印度航空保持联系，并“随时准备为他们提供支持”。据一位接近案件的消息人士透露，这是787梦想客机的首次坠毁事故。