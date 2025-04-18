自2022年俄罗斯在乌克兰发起军事行动以来，俄罗斯面临着西方国家的全面制裁，同时与由华盛顿及其盟友武装的乌克兰军队交战。对此，莫斯科加强了与中国这一关键地缘政治伙伴的关系，以抵御美国主导的西方压力。

如今，随着唐纳德·特朗普可能重返总统职位，弗拉基米尔·普京或许认为莫斯科再次从全球格局的变化中受益。特朗普提出的乌克兰和平计划缓解了西方的压力，而华盛顿与中国的贸易战则为俄罗斯提供了新的机遇，使其有可能成为这两个对立大国的潜在合作伙伴。

俄罗斯政治学家、普京前顾问谢尔盖·马尔科夫表示，从俄罗斯的角度来看，美中关税战“战术上有利，但战略上存在问题”。

“从战术上讲，美中之间的关税战可能对俄罗斯有利，”马尔科夫指出，“因为这会加剧西方联盟内部的分歧，尤其是欧洲与华盛顿之间的摩擦，而欧洲目前是莫斯科的主要对手。”

马尔科夫认为，美中贸易战既“可以预见”，也“不可避免”。在2024年总统竞选期间，特朗普多次承诺将提高对中国和欧盟的关税。“他承诺提高关税，当他成为总统时，他确实这么做了。这是可以预见的，”马尔科夫对TRT World表示。

“这种贸易战是不可避免的，因为美国和中国正处于日益激烈的竞争之中，”马尔科夫说。“中国经济的崛起威胁到了华盛顿的全球领导地位，而特朗普的关税政策是为了遏制这一趋势。”

马尔科夫认为，这场贸易战可能促使美国和中国都更加愿意与莫斯科发展经济和政治合作。他补充说，在关税紧张局势加剧的情况下，北京可能会更倾向于从俄罗斯购买更多的石油、天然气和煤炭。

即使是与莫斯科几乎没有关系的美国，也可能在稀土金属等关键领域与俄罗斯展开合作。马尔科夫提到，中国曾因特朗普的关税政策对美国实施了一种经济禁运，限制了许多稀土矿物和磁铁的出口。

“俄罗斯拥有美国高科技经济所需的大量稀土资源，”这位前克里姆林宫总统顾问表示。因此，美国可能会从俄罗斯购买稀土矿物，但这将“削弱”针对莫斯科的西方制裁体系。

中国是全球最大的稀土矿物精炼生产国，这一过程复杂且成本高昂，同时对环境有一定影响。中国处理了全球和国内超过90%的稀土供应，而稀土矿物在半导体、电动汽车和智能手机的生产中至关重要。

特朗普最初对包括美国盟友在内的180多个国家征收关税，但在面临包括亿万富翁比尔·阿克曼在内的明确反对后，他暂停了90天，并将大多数关税降至10%，但中国除外。

俄罗斯未被列入名单，部分原因是特朗普表示，“我们基本上没有与俄罗斯进行贸易，因为他们正在打仗。”白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特表示，现有的美国制裁已经“阻止了任何有意义的贸易”。

伊本·哈尔敦大学海达尔·阿利耶夫欧亚研究中心的学者亚萨尔·萨里认为，最近俄罗斯和美国高级官员之间的高层会晤和面对面交流的增加，表明双方不仅希望发展政治关系，还希望发展经济联系。

“普京选择德米特里耶夫作为与华盛顿接触的代表，表明俄罗斯希望与美国发展经济关系，”萨里对TRT World表示。本月早些时候，俄罗斯的斯坦福大学毕业生、前高盛投资银行家基里尔·德米特里耶夫在华盛顿会见了特朗普政府的高级特使史蒂夫·维特科夫。

萨里认为，这次会晤标志着双方可能建立经济联系的框架。最近几周，德米特里耶夫表示，俄罗斯和美国可以在投资、稀土、能源、北极、太空以及与埃隆·马斯克的合作等不同领域展开合作。

这位土耳其分析人士还认为，美中贸易战对俄罗斯来说可能是一个积极因素，因为它可能改变俄罗斯在与中国关系中的“次要伙伴角色”。“美中贸易战为莫斯科提供了不同的路径和选择，这将帮助俄罗斯增强对北京的影响力，”萨里说。

“打个比方，”萨里打趣道，“普京一边抽着从古巴带来的雪茄，一边享受着习近平和特朗普之间激烈的拳击比赛。”

尽管有积极的一面，马尔科夫警告称，美中贸易战可能带来负面后果。如果贸易战持续下去，可能导致全球经济衰退。这可能导致油价下跌，而能源占俄罗斯预算收入的30%，这对俄罗斯经济来说是一个令人担忧的方面。

油价下跌将导致莫斯科收入减少，这是克里姆林宫在面临西方制裁和乌克兰战争时不愿面对的经济后果。

这位俄罗斯分析人士还预测，特朗普的关税政策可能促使欧洲与北京走得更近，从而削弱中国与俄罗斯的经济联系。但他也看到另一种可能性，即欧洲可能减少与俄罗斯的对抗，尤其是在乌克兰战争前欧洲曾大量依赖俄罗斯的天然气供应。

“我们的经济部门正在密切关注这一局势，当然会采取一切必要措施，尽量减少这场国际经济风暴对我们经济的影响，”长期担任克里姆林宫发言人的德米特里·佩斯科夫表示。

总体而言，全球范围内正在发生的“快速巨变”充满了不确定性，需要“进行大量评估”，马尔科夫提到，特朗普的关税政策和中国的反制措施使全球政治变得更加混乱。

与其他国家一样，“俄罗斯也将面临新的问题，因为全球经济将更加分裂，不同的商业互动将因政治压力和日益加剧的地缘政治冲突而遇到更多障碍，”马尔科夫说。

这场危机要求全球商业公司适应“新的行为模式和创新行动模式”，这位俄罗斯分析人士指出，随着特朗普对多个国家征收关税，地缘政治风险变得更加明显和分散。

马尔科夫指出，在一个受政治力量影响的世界中，商业互动正在被重塑。他补充道：“这是一个新的世界，包括俄罗斯企业和俄罗斯政府在内的任何人都没有做好准备。”