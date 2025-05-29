联合国人道事务协调厅（OCHA）表示，被围困的加沙是“地球上最饥饿的地方”，并呼吁立即允许援助进入。

联合国人道主义事务协调办公室发言人拉尔克（Jens Laerke）告诉联合国新闻办事处：“目前近18万托盘的食品和其他救命援助已准备好进入加沙，这是地球上最饥饿的地方。”

他补充道：“这些物资由全球捐助者支付，海关已清关，批准并准备运输。我们应立即、大规模地将援助送入并持续提供所需的帮助。”

拉尔克强调，该机构“拥有一切必要条件，可以安全地将援助送达平民”。

自今年3月以来，以色列一直阻止食品援助进入被封锁的加沙地带，导致巴勒斯坦人陷入饥荒。

‘系统性虚假宣传’

在此期间，加沙当地政府驳斥了以色列关于指控哈马斯囤积面粉的说法，称这是特拉维夫为逃避国际社会对其使用饥饿作为战争武器的责任而进行的“系统性虚假宣传”。

以色列军方发言人阿维凯·阿德拉伊（Avichay Adraee）在社交平台X上发布了一段视频，显示绝望的巴勒斯坦人因以色列的饥饿战术而涌入联合国的一个仓库。

对此，加沙媒体办公室回应称：“以色列占领者正在散布谎言，以掩盖其针对平民的饥饿政策，而实际上是他们阻止了国际组织向巴勒斯坦家庭分发援助。”

该办公室表示，这个仓库属于联合国世界粮食计划署（WFP）；然而，以色列急于编造虚假叙述。

该办公室援引国际组织的声明称，以色列军方禁止世界粮食计划署向有需要的家庭分发面粉和食品援助，命令将援助专门转向面包店——这一政策现在被称为“工程化饥饿”。

截至目前，以色列在围困加沙的行动中已造成超过5.4万名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童。