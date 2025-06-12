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美国将维持对华关税
美国商务部长霍华德·卢特尼克表示，随着伦敦贸易谈判的结束，对中国商品的现有关税仍将维持不变。
美国将维持对华关税
President Donald Trump said the US “is getting a total of 55% tariffs, China is getting 10 percent.” / Anadolu Agency
2025年6月12日

美国商务部长霍华德·卢特尼克表示，在华盛顿与北京之间的贸易协议尚未达成之前，美国对中国商品的关税将维持现有水平。

在接受CNBC节目“Money Movers”采访时，当被问及未来美国对中国的关税是否会保持不变时，卢特尼克在周三表示：“你可以肯定地这么说。”

他补充道：“我们目前处于一个非常好的位置。我们对与中国的合作方式感到满意。”

美国总统唐纳德·特朗普在其Truth Social平台上发文称，美国“总共征收了55%的关税，而中国仅为10%。”

他还表示：“所有的磁铁以及任何必要的稀土材料都将由中国提前供应。”他补充道：“同样，我们也会向中国提供协议中约定的内容，包括允许中国学生就读我们的大学和学院（这一点我一直都很支持！）。”

关税问题

卢特尼克补充说，这55%的关税包括20%的芬太尼关税、10%的对等关税以及总统第一任期内实施的25%关税。

世界两大经济体之间的贸易谈判于周三在伦敦结束，特朗普表示，贸易协议“已经完成”，但需两国领导人最终批准。

他补充道：“关系非常好！”

随后，特朗普表示，他与中国国家主席习近平“将密切合作，进一步开放中国市场以促进美国贸易。”

他说道，“这将是两国的双赢局面！”

本周，美国和中国官员在伦敦会面，讨论关税问题。

此前在四月份，美国开始对中国实施大规模关税，但在五月份，美国和中国同意在最初的90天内大幅减少惩罚性关税。

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