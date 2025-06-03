以色列宣布计划拦截一艘载有国际活动人士前往被围困的加沙地带的船只。此举旨在质疑以色列持续袭击导致的人道主义危机日益加深之际对加沙的封锁。

据以色列军方电台报道，周一以色列海军正在为“马德林”号的抵达做准备。“马德林”号是从西西里岛出发的加沙船队行动的一部分。这艘载有12名船员的船只旨在“打破海上封锁”。

组织此次行动的自由船队联盟在一份声明中表示，“马德林”号是一艘“载有人权捍卫者和人道主义援助物资的民用船只”，它“是对以色列非法和种族灭绝封锁的直接挑战”。

乘客中包括法裔巴勒斯坦欧洲议会议员里玛·哈桑在内来自不同国家的志愿者。这艘船载有加沙平民急需的物资，包括婴儿食品、面粉、大米、尿布、女性卫生用品、净水器、医疗用品、拐杖和儿童假肢等。

联盟强调：“这是一次和平的公民抵抗行动”，并补充说：“‘玛德琳’号船上的所有志愿者和船员都接受过非暴力培训”。

预计该船将在大约一周内抵达加沙海岸，但在国际水域被以色列军队拦截的风险似乎相当高。

此次航行是联军在5月初采取类似行动之后采取的。当时维克丹舰队的船只在国际水域遭到以色列无人机的袭击。据报道，袭击导致船只起火，船体被打出一个洞。

加沙媒体办公室指责以色列利用饥饿作为武器，迫使加沙240万居民流离失所，并表示以色列自3月2日起为阻止粮食援助关闭了所有边境口岸。

以色列的袭击

自2023年10月以来，以色列持续在加沙实施种族灭绝。共有超过5万4470名巴勒斯坦人死亡，其中大多数为妇女和儿童。

据巴勒斯坦官方通讯社WAFA报道，估计约有1万1000名巴勒斯坦人仍被埋在被毁房屋的废墟下。

然而，专家认为，实际死亡人数可能远高于加沙当局报告的约20万人。

在种族灭绝期间，以色列将该地区大部分地区变成废墟，几乎导致所有居民流离失所，而援助机构警告称，这个拥有200多万人口的地区面临饥荒的风险。

去年11月国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特发出了逮捕令，指控其在加沙犯有战争罪和反人类罪。以色列还因在该地区犯下针对平民的战争罪而在国际法院面临种族灭绝指控。